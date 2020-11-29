Главные новости дня: 28 ноября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 28 ноября.

"Зенит" потерял очки в матче с тульским "Арсеналом".

"Краснодар" проиграл "Химкам", потерпев 7-е поражение в 8 последних матчах.

"Манчестер Сити" уничтожил "Бернли" благодаря хет-трику Махреза.

"Ливерпуль" упустил победу над "Брайтоном".

"Реал" проиграл "Алавесу" в матче Примеры.

"Ювентус" без Роналду не смог обыграть "Беневенто".

"Бавария" и "РБ Лейпциг" победили, дортмундская "Боруссия" проиграла.

ПСЖ потерял очки в матче с "Бордо".

Названа причина смерти Диего Марадоны.

Два топ-клуба АПЛ поспорят за Лионеля Месси.

"Спартак" переманил в свою школу сына Андрея Аршавина.

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