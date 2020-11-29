Главные новости дня: 28 ноября

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Главные новости дня: 28 ноября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 28 ноября.

"Зенит" потерял очки в матче с тульским "Арсеналом".

"Краснодар" проиграл "Химкам", потерпев 7-е поражение в 8 последних матчах.

"Манчестер Сити" уничтожил "Бернли" благодаря хет-трику Махреза.

"Ливерпуль" упустил победу над "Брайтоном".

"Реал" проиграл "Алавесу" в матче Примеры.

"Ювентус" без Роналду не смог обыграть "Беневенто".

"Бавария" и "РБ Лейпциг" победили, дортмундская "Боруссия" проиграла.

ПСЖ потерял очки в матче с "Бордо".

Названа причина смерти Диего Марадоны.

Два топ-клуба АПЛ поспорят за Лионеля Месси.

"Спартак" переманил в свою школу сына Андрея Аршавина.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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ПСЖ потерял очки в матче с "Бордо"

ПСЖ потерял очки в матче с "Бордо"

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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