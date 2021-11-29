Главные новости дня: 28 ноября
Фото: инстаграм Лионеля Месси/Автор неизвестен
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 28 ноября.
В Российской Премьер-Лиге "Зенит" на выезде обыграл ЦСКА. После матча фанатов ЦСКА массово задержала полиция. "Динамо" в гостях победило "Рубин".
В английской Премьер-лиге "Челси" и "Манчестер Юнайтед" сыграли вничью, "Манчестер Сити" обыграл "Вест Хэм", а "Лестер" победил "Уотфорд". Все результаты 13-го тура АПЛ.
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду прокомментировал ничейный результат матча с "Челси".
В чемпионате Испании "Реал" добился победы над "Севильей", "Атлетико" разгромил "Кадис".
В чемпионате Германии "Байер" на выезде обыграл "РБ Лейпциг". Все результаты 13-го тура Бундеслиги.
В чемпионате Италии "Наполи" разгромил "Лацио", "Милан" проиграл "Сассуоло". Все результаты 14-го тура Серии А.
В чемпионате Франции ПСЖ победил "Сент-Этьен" благодаря трем голевым передачам Лионеля Месси, "Лион" обыграл "Монпелье", "Марсель" добился победы над "Труа". Все результаты 15-го тура Лиги 1.
В матче чемпионата Украины "Шахтер" на выезде обыграл "Ингулец".
"Наполи" презентовал статую в честь легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны.
Нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар получил жуткую травму в матче с "Сент-Этьеном".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18