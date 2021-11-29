Главные новости дня: 28 ноября

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Главные новости дня: 28 ноября

Фото: инстаграм Лионеля Месси/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 28 ноября.

В Российской Премьер-Лиге "Зенит" на выезде обыграл ЦСКА. После матча фанатов ЦСКА массово задержала полиция. "Динамо" в гостях победило "Рубин". 

В английской Премьер-лиге "Челси" и "Манчестер Юнайтед" сыграли вничью, "Манчестер Сити" обыграл "Вест Хэм", а "Лестер" победил "Уотфорд". Все результаты 13-го тура АПЛ.

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду прокомментировал ничейный результат матча с "Челси".

В чемпионате Испании "Реал" добился победы над "Севильей", "Атлетико" разгромил "Кадис".

В чемпионате Германии "Байер" на выезде обыграл "РБ Лейпциг". Все результаты 13-го тура Бундеслиги.

В чемпионате Италии "Наполи" разгромил "Лацио", "Милан" проиграл "Сассуоло". Все результаты 14-го тура Серии А.

В чемпионате Франции ПСЖ победил "Сент-Этьен" благодаря трем голевым передачам Лионеля Месси, "Лион" обыграл "Монпелье", "Марсель" добился победы над "Труа". Все результаты 15-го тура Лиги 1.

В матче чемпионата Украины "Шахтер" на выезде обыграл "Ингулец".

"Наполи" презентовал статую в честь легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны.

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар получил жуткую травму в матче с "Сент-Этьеном".

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
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Крупная победа "Наполи", успех "Интера", провалы "Милана" и "Ювентуса": результаты 14-го тура Серии А

Крупная победа "Наполи", успех "Интера", провалы "Милана" и "Ювентуса": результаты 14-го тура Серии А

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1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
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4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
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16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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