Главные новости дня: 28 ноября

Фото: инстаграм Лионеля Месси/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 28 ноября.

В Российской Премьер-Лиге "Зенит" на выезде обыграл ЦСКА. После матча фанатов ЦСКА массово задержала полиция. "Динамо" в гостях победило "Рубин".

В английской Премьер-лиге "Челси" и "Манчестер Юнайтед" сыграли вничью, "Манчестер Сити" обыграл "Вест Хэм", а "Лестер" победил "Уотфорд". Все результаты 13-го тура АПЛ.

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду прокомментировал ничейный результат матча с "Челси".

В чемпионате Испании "Реал" добился победы над "Севильей", "Атлетико" разгромил "Кадис".

В чемпионате Германии "Байер" на выезде обыграл "РБ Лейпциг". Все результаты 13-го тура Бундеслиги.

В чемпионате Италии "Наполи" разгромил "Лацио", "Милан" проиграл "Сассуоло". Все результаты 14-го тура Серии А.

В чемпионате Франции ПСЖ победил "Сент-Этьен" благодаря трем голевым передачам Лионеля Месси, "Лион" обыграл "Монпелье", "Марсель" добился победы над "Труа". Все результаты 15-го тура Лиги 1.

В матче чемпионата Украины "Шахтер" на выезде обыграл "Ингулец".

"Наполи" презентовал статую в честь легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны.

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар получил жуткую травму в матче с "Сент-Этьеном".

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