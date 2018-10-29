Главные новости дня: 28 октября

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Главные новости дня: 28 октября

В воскресенье, 28 октября, в мире спорта было много интересных событий.

Главным событием мирового масштаба стало очередное Эль-класико, в котором "Барселона" разгромила "Реал" со счетом 5:1.

Отчет о матче "Барселона" - "Реал"

Видеообзор матча "Барселона" - "Реал"

Скорее всего, это поражение приведет к отставке главного тренера Хулена Лопетеги, которого заменит Антонио Конте.

В АПЛ "Челси" разгромил "Бернли", "Арсенал" сыграл вничью с "Кристал Пэлас", "Манчестер Юнайтед" победил "Эвертон".

В чемпионате Франции ПСЖ обыграл "Марсель", одержав 11-ю победу подряд.

В Серии А "Наполи" разошелся миром с "Ромой", "Милан" добился победы над "Сампдорией".

В Российской Премьер-лиге ЦСКА на своем поле потерпел поражение от "Краснодара", "Локомотив" в гостях разгромил "Енисей".

Отчет о матче ЦСКА - "Краснодар"

В понедельник, 29 октября, "Спартак" сыграет с "Рубином", причем без трех основных футболистов.

В разбившемся вертолете владельца "Лестера" находились пять человек, но гибель клубного босса пока не подтверждена.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru

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14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 23 22
15 Саутгемптон Саутгемптон 23 22
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