Главные новости дня: 28 октября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 28 октября.

В подмосковном Подольске украли алюминиевую фигуру нападающего "Зенита" Артема Дзюбы. Форвард уже отреагировал на произошедшее.

Обладателем "Золотого мяча"-2019, возможно, станет нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду.

Возле стадиона московского "Спартака" - "Открытие Арена" произошел пожар. Впрочем, вскоре возгорание было ликвидировано.

Криштиану Роналду рассказал, что ему дало соперничество с Лионелем Месси.

Полузащитник "Фиорентины" Франк Рибери наказан дисквалификацией в Серии А за толчок арбитра.

В ПСЖ приняли решение о выкупе трансфера форварда "Интера" Мауро Икарди.

Стали известны пять претендентов на звание лучшего игрока Российской Премьер-Лиги в октябре.

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин оценил шансы своей команды на чемпионский титул.

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