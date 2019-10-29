Главные новости дня: 28 октября
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 28 октября.
В подмосковном Подольске украли алюминиевую фигуру нападающего "Зенита" Артема Дзюбы. Форвард уже отреагировал на произошедшее.
Обладателем "Золотого мяча"-2019, возможно, станет нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду.
Возле стадиона московского "Спартака" - "Открытие Арена" произошел пожар. Впрочем, вскоре возгорание было ликвидировано.
Криштиану Роналду рассказал, что ему дало соперничество с Лионелем Месси.
Полузащитник "Фиорентины" Франк Рибери наказан дисквалификацией в Серии А за толчок арбитра.
В ПСЖ приняли решение о выкупе трансфера форварда "Интера" Мауро Икарди.
Стали известны пять претендентов на звание лучшего игрока Российской Премьер-Лиги в октябре.
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин оценил шансы своей команды на чемпионский титул.
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Главные новости дня: 28 октября
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Карпин высказался о своем будущем в "Ростове"
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Экс-тренер сборной России может возглавить "Фейеноорд"
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Бэйл улетел в Лондон вместо подготовки к матчу с "Леганесом"
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Карпин оценил шансы "Ростова" на чемпионский титул
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Сулейманов рассказал, за сколько он купил свою машину
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1
Боец ММА назвал сборной России нетрадиционной
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"Спартак" интересуется лучшим бомбардиром чемпионата Беларуси
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Ибрагимович попал в символическую сборную МЛС по итогам сезона
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"Бешикташ" хочет вернуть досрочно вернуть Кариуса в "Ливерпуль"
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Дзюба отреагировал на похищение его металлической фигуры в Подмосковье
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ПСЖ решил выкупить трансфер Икарди у "Интера"
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Два итальянских футболиста дисквалифицированы по религиозным соображениям
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Вальверде высказался о возможном переходе в "Барселону" лучшего бомбардира МЛС
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"Зенит" нацелился на защитника "Ромы"
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1
Вратарь "Краснодара" рассказал, что им интересовался клуб Серии А
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Сулейманов сделал выбор между Месси и Хабибом
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"Реал" намерен продать Бэйла в январе
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Алюминиевого Дзюбу украли в Подмосковье
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Буффон рассказал, почему он вернулся в "Ювентус" из ПСЖ
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Гранада
|10
|20
|2
|Барселона
|9
|19
|3
|Реал Сосьедад
|10
|19
|4
|Атлетико Мадрид
|10
|19
|5
|Севилья
|10
|19
|6
|Реал Мадрид
|9
|18
|7
|Вильярреал
|10
|17
|8
|Реал Вальядолид
|10
|14
|9
|Атлетик Бильбао
|10
|13
|10
|Хетафе
|10
|13
|11
|Валенсия
|9
|13
|12
|Осасуна
|9
|11
|13
|Леванте
|10
|11
|14
|Алавес
|10
|11
|15
|Мальорка
|10
|10
|16
|Эйбар
|10
|9
|17
|Сельта Виго
|10
|9
|18
|Бетис
|10
|9
|19
|Эспаньол
|10
|8
|20
|Леганес
|10
|5