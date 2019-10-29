Главные новости дня: 28 октября

Теги криштиану роналдуартём дзюбафранк риберилионель месси

Главные новости дня: 28 октября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 28 октября.

В подмосковном Подольске украли алюминиевую фигуру нападающего "Зенита" Артема Дзюбы. Форвард уже отреагировал на произошедшее.

Обладателем "Золотого мяча"-2019, возможно, станет нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду.

Возле стадиона московского "Спартака" - "Открытие Арена" произошел пожар. Впрочем, вскоре возгорание было ликвидировано.

Криштиану Роналду рассказал, что ему дало соперничество с Лионелем Месси.

Полузащитник "Фиорентины" Франк Рибери наказан дисквалификацией в Серии А за толчок арбитра.

В ПСЖ приняли решение о выкупе трансфера форварда "Интера" Мауро Икарди.

Стали известны пять претендентов на звание лучшего игрока Российской Премьер-Лиги в октябре.

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин оценил шансы своей команды на чемпионский титул.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Спартак" интересуется лучшим бомбардиром чемпионата Беларуси

"Спартак" интересуется лучшим бомбардиром чемпионата Беларуси

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Гранада Гранада 10 20
2 Барселона Барселона 9 19
3 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 10 19
4 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 10 19
5 Севилья Севилья 10 19
6 Реал Мадрид Реал Мадрид 9 18
7 Вильярреал Вильярреал 10 17
8 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 10 14
9 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 10 13
10 Хетафе Хетафе 10 13
11 Валенсия Валенсия 9 13
12 Осасуна Осасуна 9 11
13 Леванте Леванте 10 11
14 Алавес Алавес 10 11
15 Мальорка Мальорка 10 10
16 Эйбар Эйбар 10 9
17 Сельта Виго Сельта Виго 10 9
18 Бетис Бетис 10 9
19 Эспаньол Эспаньол 10 8
20 Леганес Леганес 10 5
Полная таблица

топ-5 тегов