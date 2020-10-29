Главные новости дня: 28 октября
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 28 октября.
В Европе состоялись восемь матчей 2-го тура группового этапа Лиги Чемпионов.
"Краснодар" на своем поле был разгромлен "Челси", "Зенит" в гостях проиграл дортмундской "Боруссии", "Ювентус" дома проиграл "Барселоне", а "Манчестер Юнайтед" разнес "РБ Лейпциг". Все результаты дня можно посмотреть здесь.
Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду жестко раскритиковал тесты на коронавирус. Португальцу даже ответил профессор.
Вратарь "Эвертона" Джордан Пикфорд вынужден был нанять охрану из-за угроз.
"Зенит" сделал предложение бывшему главному тренеру "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино.
Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско отложил переговоры о продлении контракта с московским клубом.
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси, скорее всего, продлит контракт с клубом.
Украинский футболист в пьяном виде устроил серьезное ДТП.
Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
главное
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"Манчестер Юнайтед" уничтожил "РБ Лейпциг"
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"Зенит" проиграл "Боруссии" в матче Лиги Чемпионов
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"Барселона" обыграла "Ювентус" в гостевом матче Лиги Чемпионов
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"Манчестер Юнайтед" уничтожил "РБ Лейпциг"
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"Зенит" проиграл "Боруссии" в матче Лиги Чемпионов
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"Барселона" обыграла "Ювентус" в гостевом матче Лиги Чемпионов
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Форвард "Крыльев Советов" Сергеев забил 17 голов в последних 15 матчах
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18