Главные новости дня: 28 октября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 28 октября.

В Европе состоялись восемь матчей 2-го тура группового этапа Лиги Чемпионов.

"Краснодар" на своем поле был разгромлен "Челси", "Зенит" в гостях проиграл дортмундской "Боруссии", "Ювентус" дома проиграл "Барселоне", а "Манчестер Юнайтед" разнес "РБ Лейпциг". Все результаты дня можно посмотреть здесь.

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду жестко раскритиковал тесты на коронавирус. Португальцу даже ответил профессор.

Вратарь "Эвертона" Джордан Пикфорд вынужден был нанять охрану из-за угроз.

"Зенит" сделал предложение бывшему главному тренеру "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино.

Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско отложил переговоры о продлении контракта с московским клубом.

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси, скорее всего, продлит контракт с клубом.

Украинский футболист в пьяном виде устроил серьезное ДТП.

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