Главные новости дня: 28 октября

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Главные новости дня: 28 октября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 28 октября.

В Европе состоялись восемь матчей 2-го тура группового этапа Лиги Чемпионов.

"Краснодар" на своем поле был разгромлен "Челси", "Зенит" в гостях проиграл дортмундской "Боруссии", "Ювентус" дома проиграл "Барселоне", а "Манчестер Юнайтед" разнес "РБ Лейпциг". Все результаты дня можно посмотреть здесь.

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду жестко раскритиковал тесты на коронавирус. Португальцу даже ответил профессор.

Вратарь "Эвертона" Джордан Пикфорд вынужден был нанять охрану из-за угроз.

"Зенит" сделал предложение бывшему главному тренеру "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино.

Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско отложил переговоры о продлении контракта с московским клубом.

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси, скорее всего, продлит контракт с клубом.

Украинский футболист в пьяном виде устроил серьезное ДТП.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
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Лига Чемпионов: результаты матчей 28 октября

Лига Чемпионов: результаты матчей 28 октября

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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