Главные новости дня: 28 сентября

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Главные новости дня: 28 сентября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 28 сентября.

"Ливерпуль" уверенно обыграл "Арсенал" в матче 3-го тура АПЛ.

"Химки" обыграли "Динамо" в матче РПЛ.

Сборная России назвала состав на октябрьские сборы.

Федор Смолов поднялся на 15-е место в списке лучших бомбардиров в истории чемпионата России.

"Бенфика" подтвердила продажу Рубена Диаша в "Манчестер Сити" и покупку Отаменди.

Лионель Месси - самый коммерчески успешный спортсмен в 2020 году. Роналду - второй.

Ансу Фати не смог получить приз лучшему игроку матча из-за своего возраста.

Кирилл Новиков во вторник покинет "Динамо".

Также посмотрите итоги минувших туров РПЛ и АПЛ.

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СМИ: Новиков во вторник покинет "Динамо"

СМИ: Новиков во вторник покинет "Динамо"

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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