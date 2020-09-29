Главные новости дня: 28 сентября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 28 сентября.

"Ливерпуль" уверенно обыграл "Арсенал" в матче 3-го тура АПЛ.

"Химки" обыграли "Динамо" в матче РПЛ.

Сборная России назвала состав на октябрьские сборы.

Федор Смолов поднялся на 15-е место в списке лучших бомбардиров в истории чемпионата России.

"Бенфика" подтвердила продажу Рубена Диаша в "Манчестер Сити" и покупку Отаменди.

Лионель Месси - самый коммерчески успешный спортсмен в 2020 году. Роналду - второй.

Ансу Фати не смог получить приз лучшему игроку матча из-за своего возраста.

Кирилл Новиков во вторник покинет "Динамо".

Также посмотрите итоги минувших туров РПЛ и АПЛ.

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