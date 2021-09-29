Главные новости дня: 28 сентября

Фото: инстаграм ПСЖ/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 28 сентября.

Состоялись восемь матчей 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Стоит отметить сенсационное поражение "Реала" в матче с "Шерифом", победу ПСЖ над "Манчестер Сити" с дебютным голом Лионеля Месси, а также гостевой разгром "Ливерпуля" в Порту. Все результаты дня можно посмотреть здесь.

Форвард "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе намерен перейти в "Реал" уже зимой и не хочет играть вместе с Неймаром и Месси.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин произвел необычные изменения в бывшем номере Станислава Черчесова на базе команды в Новогорске.

Все результаты дня 2-го тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА.

Неназванная компания из Дубая может выкупить долг "Барселоны".

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