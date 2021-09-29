Главные новости дня: 28 сентября
Фото: инстаграм ПСЖ/Автор неизвестен
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 28 сентября.
Состоялись восемь матчей 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Стоит отметить сенсационное поражение "Реала" в матче с "Шерифом", победу ПСЖ над "Манчестер Сити" с дебютным голом Лионеля Месси, а также гостевой разгром "Ливерпуля" в Порту. Все результаты дня можно посмотреть здесь.
Форвард "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе намерен перейти в "Реал" уже зимой и не хочет играть вместе с Неймаром и Месси.
Главный тренер сборной России Валерий Карпин произвел необычные изменения в бывшем номере Станислава Черчесова на базе команды в Новогорске.
Все результаты дня 2-го тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА.
Неназванная компания из Дубая может выкупить долг "Барселоны".
Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
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Главные новости дня: 28 сентября
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18