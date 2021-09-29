Главные новости дня: 28 сентября

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Главные новости дня: 28 сентября

Фото: инстаграм ПСЖ/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 28 сентября.

Состоялись восемь матчей 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Стоит отметить сенсационное поражение "Реала" в матче с "Шерифом", победу ПСЖ над "Манчестер Сити" с дебютным голом Лионеля Месси, а также гостевой разгром "Ливерпуля" в Порту. Все результаты дня можно посмотреть здесь.

Форвард "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе намерен перейти в "Реал" уже зимой и не хочет играть вместе с Неймаром и Месси.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин произвел необычные изменения в бывшем номере Станислава Черчесова на базе команды в Новогорске.

Все результаты дня 2-го тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА.

Неназванная компания из Дубая может выкупить долг "Барселоны".

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
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Позор "Реала", победа ПСЖ, феерия "Ливерпуля": все результаты Лиги чемпионов 28 сентября

Позор "Реала", победа ПСЖ, феерия "Ливерпуля": все результаты Лиги чемпионов 28 сентября

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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