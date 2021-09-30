Главные новости дня: 28 сентября

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Главные новости дня: 28 сентября

Фото: инстаграм "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 29 сентября.

Состоялись восемь матчей 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

"Зенит" разгромил шведский "Мальме", "Барселона" опозорилась в матче с "Бенфикой", "Бавария" уничтожила киевское "Динамо", "Ювентус" победил "Челси", а Криштиану Роналду принес победу "Манчестер Юнайтед" над "Вильярреалом". Результаты всех матчей дня можно посмотреть здесь.

В матче Юношеской лиги УЕФА "Бавария" крупно проиграла "Динамо".

Расписание матчей 10-го тура Российской Премьер-Лиги.

Вратарь ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма не исключает вероятности перехода в "Ювентус".

Легенда футбола Пеле рассказал о своем состоянии.

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Эдинсон Кавани летом мог перейти в московское "Динамо".

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Феерии "Баварии" и "Зенита", позор "Барселоны" и победный гол Роналду: результаты Лиги чемпионов 29 сентября

Феерии "Баварии" и "Зенита", позор "Барселоны" и победный гол Роналду: результаты Лиги чемпионов 29 сентября

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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