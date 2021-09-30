Главные новости дня: 28 сентября
Фото: инстаграм "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 29 сентября.
Состоялись восемь матчей 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
"Зенит" разгромил шведский "Мальме", "Барселона" опозорилась в матче с "Бенфикой", "Бавария" уничтожила киевское "Динамо", "Ювентус" победил "Челси", а Криштиану Роналду принес победу "Манчестер Юнайтед" над "Вильярреалом". Результаты всех матчей дня можно посмотреть здесь.
В матче Юношеской лиги УЕФА "Бавария" крупно проиграла "Динамо".
Расписание матчей 10-го тура Российской Премьер-Лиги.
Вратарь ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма не исключает вероятности перехода в "Ювентус".
Легенда футбола Пеле рассказал о своем состоянии.
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Эдинсон Кавани летом мог перейти в московское "Динамо".
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Лента новостей
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Главные новости дня: 28 сентября
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Нагельсманн предположил, какое место "Динамо" Киев заняло бы в Бундеслиге
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Левандовски установил рекорд Лиги чемпионов
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Куман назвал причину провала "Барселоны" в матче с "Бенфикой"
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"Барселона" без забитых мячей занимает последнее место в своей группе в Лиги чемпионов
-
Уткин отреагировал на победный гол Роналду в матче с "Вильярреалом"
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Роналду забил пять голов в пяти матчах за "Манчестер Юнайтед" после возвращения
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Месси догнал Семака по числу голов за ПСЖ. Тренер отреагировал
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Феерии "Баварии" и "Зенита", позор "Барселоны" и победный гол Роналду: результаты Лиги чемпионов 29 сентября
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1
Роналду принес победу "Манчестер Юнайтед" в матче с "Вильярреалом"
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1
"Ювентус" победил "Челси" в Лиге чемпионов
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2
"Бенфика" разнесла "Барселону" в Лиге чемпионов
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"Бавария" уничтожила киевское "Динамо" в матче Лиги чемпионов
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"Челси" и "Ливерпуль" поборются за форварда "Ньюкасла"
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Червиченко оценил шансы "Спартака" в предстоящем матче с "Наполи"
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Куман заменил Пике в первом тайме матча с "Бенфикой" на молодого игрока
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Мостовой ярко оценил победу "Зенита" над "Мальме"
-
Семин оценил игру "Зенита" в матче с "Мальме"
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1
Роналду установил очередной рекорд Лиги чемпионов
-
"Зенит" установил клубный рекорд в Лиге чемпионов
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18