Главные новости дня: 28 сентября

Фото: инстаграм "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 29 сентября.

Состоялись восемь матчей 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

"Зенит" разгромил шведский "Мальме", "Барселона" опозорилась в матче с "Бенфикой", "Бавария" уничтожила киевское "Динамо", "Ювентус" победил "Челси", а Криштиану Роналду принес победу "Манчестер Юнайтед" над "Вильярреалом". Результаты всех матчей дня можно посмотреть здесь.

В матче Юношеской лиги УЕФА "Бавария" крупно проиграла "Динамо".

Расписание матчей 10-го тура Российской Премьер-Лиги.

Вратарь ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма не исключает вероятности перехода в "Ювентус".

Легенда футбола Пеле рассказал о своем состоянии.

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Эдинсон Кавани летом мог перейти в московское "Динамо".

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru