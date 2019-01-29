Главные новости дня: 28 января

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Главные новости дня: 28 января

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 28 января.

Трансферы:

Официально: Мората перешел в "Атлетико".

Официально: "Зенит" объявил о переходе Ярослава Ракицкого.

Роналду стал автором очередного уникального достижения.

СМИ узнали, какие условия решил пересмотреть ПСЖ в трансфере Паредеса.

"Манчестер Сити" определил одну из главных летних трансферных целей.

Неймар пропустит остаток сезона с вероятностью в 90 процентов.

Адриен Рабьо отклонил предложение "Тоттенхэма".

ФИФА может серьезно наказать "Челси".

Стали известны результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии.

Месси вручили награду лучшего игрока Ли Лиги сезона 2017/18.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru

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Месси вручили награду лучшего игрока Ли Лиги сезона 2017/18

Месси вручили награду лучшего игрока Ли Лиги сезона 2017/18

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 23 60
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 23 56
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 22 48
4 Челси Челси 23 47
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 23 44
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 23 44
7 Уотфорд Уотфорд 23 33
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 23 32
9 Лестер Сити Лестер Сити 23 31
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 23 31
11 Эвертон Эвертон 23 30
12 Борнмут Борнмут 23 30
13 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 23 26
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 23 22
15 Саутгемптон Саутгемптон 23 22
16 Бернли Бернли 23 22
17 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 23 21
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 23 19
19 Фулхэм Фулхэм 22 14
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 23 11
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