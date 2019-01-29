Главные новости дня: 28 января

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 28 января.

Трансферы:

Официально: Мората перешел в "Атлетико".

Официально: "Зенит" объявил о переходе Ярослава Ракицкого.

Роналду стал автором очередного уникального достижения.

СМИ узнали, какие условия решил пересмотреть ПСЖ в трансфере Паредеса.

"Манчестер Сити" определил одну из главных летних трансферных целей.

Неймар пропустит остаток сезона с вероятностью в 90 процентов.

Адриен Рабьо отклонил предложение "Тоттенхэма".

ФИФА может серьезно наказать "Челси".

Стали известны результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии.

Месси вручили награду лучшего игрока Ли Лиги сезона 2017/18.

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