Главные новости дня: 28 января

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Главные новости дня: 28 января

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 28 января.

В матче 20-го тура чемпионата Англии "Ливерпуль" победил "Тоттенхэм".

В матче 1/4 финала Кубка Италии "Наполи" обыграл "Специю". 

Вратарь московского "Спартака" Александр Максименко может продолжить карьеру в Англии.

Бразильский полузащитник "Ниццы" Данило Барбоза близок к переходу в московский ЦСКА.

Появилась информация о том, какие клубы будут включены в состав европейской Суперлиги, если турнир будет создан.

Форвард "Фиорентины" Александр Кокорин определился с игровым номером в итальянском клубе.

"Аякс" потребовал от "Спартака" увеличить предложение по трансферу Квинси Промеса.

Иранский нападающий "Зенита" Сердар Азмун может покинуть клуб.

Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч успешно прошел медицинское обследование в "Беневенто".

Полузащитник "Марселя" Марли Аке перешел в туринский "Ювентус".

Руководство ПСЖ не исключает вероятности продажи нападающего Килиана Мбаппе в летнее трансферное окно.

Форвард "Эвертона" Дженк Тосун может продолжить карьеру в ЦСКА.

Форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду может быть оштрафован за несоблюдение карантинных мер.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
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"Ливерпуль" уверенно обыграл "Тоттенхэм" в матче АПЛ

"Ливерпуль" уверенно обыграл "Тоттенхэм" в матче АПЛ

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1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
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4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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