Главные новости дня: 28 января

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 28 января.

В матче 20-го тура чемпионата Англии "Ливерпуль" победил "Тоттенхэм".

В матче 1/4 финала Кубка Италии "Наполи" обыграл "Специю".

Вратарь московского "Спартака" Александр Максименко может продолжить карьеру в Англии.

Бразильский полузащитник "Ниццы" Данило Барбоза близок к переходу в московский ЦСКА.

Появилась информация о том, какие клубы будут включены в состав европейской Суперлиги, если турнир будет создан.

Форвард "Фиорентины" Александр Кокорин определился с игровым номером в итальянском клубе.

"Аякс" потребовал от "Спартака" увеличить предложение по трансферу Квинси Промеса.

Иранский нападающий "Зенита" Сердар Азмун может покинуть клуб.

Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч успешно прошел медицинское обследование в "Беневенто".

Полузащитник "Марселя" Марли Аке перешел в туринский "Ювентус".

Руководство ПСЖ не исключает вероятности продажи нападающего Килиана Мбаппе в летнее трансферное окно.

Форвард "Эвертона" Дженк Тосун может продолжить карьеру в ЦСКА.

Форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду может быть оштрафован за несоблюдение карантинных мер.

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