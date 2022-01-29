Главные новости дня: 28 января

Фото: инстаграм Влаховича

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 28 января.

Аргентина и Уругвай победили в квалификации ЧМ-2022, Бразилия потеряла очки.

"Спартак" упустил победу над "Слованом" в дебютном матче Ваноли.

"Нант" прошел в 1/4 финала Кубка Франции.

Удача Украины, успехи Казахстана и Португалии: все результаты Евро-2022 по футзалу 28 января.

Душан Влахович - игрок "Ювентуса".

Сборная Польши продолжает переговоры с Андреем Шевченко.

Суд оштрафовал УЕФА за претензии к Суперлиге Европы.

Фрэнк Лэмпард ответил на предложение "Эвертона".

"Зенит" отпустит Сердара Азмуна в "Байер" зимой, но при одном условии.

"Лацио" не теряет надежд подписать Алексея Миранчука.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru