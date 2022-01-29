Главные новости дня: 28 января

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Главные новости дня: 28 январяФото: инстаграм Влаховича

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 28 января.

Аргентина и Уругвай победили в квалификации ЧМ-2022, Бразилия потеряла очки.

"Спартак" упустил победу над "Слованом" в дебютном матче Ваноли.

"Нант" прошел в 1/4 финала Кубка Франции.

Удача Украины, успехи Казахстана и Португалии: все результаты Евро-2022 по футзалу 28 января.

Душан Влахович - игрок "Ювентуса".

Сборная Польши продолжает переговоры с Андреем Шевченко.

Суд оштрафовал УЕФА за претензии к Суперлиге Европы.

Фрэнк Лэмпард ответил на предложение "Эвертона".

"Зенит" отпустит Сердара Азмуна в "Байер" зимой, но при одном условии.

"Лацио" не теряет надежд подписать Алексея Миранчука.

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Удача Украины, успехи Казахстана и Португалии: все результаты Евро-2022 по футзалу 28 января

Удача Украины, успехи Казахстана и Португалии: все результаты Евро-2022 по футзалу 28 января

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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