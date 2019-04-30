Главные новости дня: 29 апреля

Редакция Soccernews выделяет самые интересные новости понедельника, 29 апреля.

Ван Дейк признан игроком года в Англии по версии PFA.

"Спартак" не смог обыграть "Рубин" в матче 26-го тура РПЛ , а игроки красно-белых отказались от общения с прессой после матча.

В чемпионате Италии: "Аталанта" переиграла "Удинезе" в рамках 34-го тура, а "Сассуоло" на выезде минимально обыграл "Фиорентину".

Видеообзор матча 34-го тура Серии А "Фиорентина" - "Сассуоло" - 0:1.

Видеообзор матча 34-го тура Примеры "Бетис" - "Эспаньол" - 1:1 .

В Бразилии заблокирована часть имущества Неймара из-за неуплаты налогов.

"Атлетико" хочет повысить сумму отступных в контракте Родриго.

"Барселона", возможно, кардинально изменит дизайн футболок. Болельщики негодуют.

Гвардиола повторил историческое достижение Моуринью.

Стерлинг признан лучшим молодым игроком сезона в Англии по версии PFA.

"Милан" определился с будущим Гаттузо.

Агуэро повторил фантастический рекорд Анри.

Силлессен заявил о желании покинуть "Барселону".

"Порту" переиграл "Челси" в финале Юношеской лиги УЕФА.

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