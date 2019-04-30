Главные новости дня: 29 апреля

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Главные новости дня: 29 апреля

Редакция Soccernews выделяет самые интересные новости понедельника, 29 апреля.

Ван Дейк признан игроком года в Англии по версии PFA.

"Спартак" не смог обыграть "Рубин" в матче 26-го тура РПЛ , а игроки красно-белых отказались от общения с прессой после матча.

В чемпионате Италии: "Аталанта" переиграла "Удинезе" в рамках 34-го тура, а "Сассуоло" на выезде минимально обыграл "Фиорентину".

Видеообзор матча 34-го тура Серии А "Фиорентина" - "Сассуоло" - 0:1.

Видеообзор матча 34-го тура Примеры "Бетис" - "Эспаньол" - 1:1 .

 В Бразилии заблокирована часть имущества Неймара из-за неуплаты налогов.

"Атлетико" хочет повысить сумму отступных в контракте Родриго.

"Барселона", возможно, кардинально изменит дизайн футболок. Болельщики негодуют.

Гвардиола повторил историческое достижение Моуринью.

Стерлинг признан лучшим молодым игроком сезона в Англии по версии PFA.

"Милан" определился с будущим Гаттузо.

Агуэро повторил фантастический рекорд Анри.

Силлессен заявил о желании покинуть "Барселону".

"Порту" переиграл "Челси" в финале Юношеской лиги УЕФА.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 36 92
2 Ливерпуль Ливерпуль 36 91
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 36 70
4 Челси Челси 36 68
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 36 66
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 36 65
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 36 54
8 Лестер Сити Лестер Сити 36 51
9 Эвертон Эвертон 36 50
10 Уотфорд Уотфорд 36 50
11 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 36 46
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 36 43
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 36 42
14 Борнмут Борнмут 36 42
15 Бернли Бернли 36 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 36 38
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 36 35
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 36 31
19 Фулхэм Фулхэм 36 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 36 14
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