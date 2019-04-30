Главные новости дня: 29 апреля
Редакция Soccernews выделяет самые интересные новости понедельника, 29 апреля.
Ван Дейк признан игроком года в Англии по версии PFA.
"Спартак" не смог обыграть "Рубин" в матче 26-го тура РПЛ , а игроки красно-белых отказались от общения с прессой после матча.
В чемпионате Италии: "Аталанта" переиграла "Удинезе" в рамках 34-го тура, а "Сассуоло" на выезде минимально обыграл "Фиорентину".
Видеообзор матча 34-го тура Серии А "Фиорентина" - "Сассуоло" - 0:1.
Видеообзор матча 34-го тура Примеры "Бетис" - "Эспаньол" - 1:1 .
В Бразилии заблокирована часть имущества Неймара из-за неуплаты налогов.
"Атлетико" хочет повысить сумму отступных в контракте Родриго.
"Барселона", возможно, кардинально изменит дизайн футболок. Болельщики негодуют.
Гвардиола повторил историческое достижение Моуринью.
Стерлинг признан лучшим молодым игроком сезона в Англии по версии PFA.
"Милан" определился с будущим Гаттузо.
Агуэро повторил фантастический рекорд Анри.
Силлессен заявил о желании покинуть "Барселону".
"Порту" переиграл "Челси" в финале Юношеской лиги УЕФА.
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главное
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В Бразилии заблокирована часть имущества Неймара из-за неуплаты налогов
-
Игроки "Спартака" отказались от общения с прессой после матча с "Рубином"
-
"Барселона", возможно, кардинально изменит дизайн футболок. Болельщики негодуют
-
"Спартак" не смог обыграть "Рубин" в матче 26-го тура РПЛ
-
"Порту" переиграл "Челси" в финале Юношеской лиги УЕФА
Лента новостей
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Главные новости дня: 29 апреля
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Спортивный директор "Интера" определился с главным тренером на следующий сезон
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"Фиорентина" - "Сассуоло" - 0:1 (видеообзор матча 34-го тура Серии А)
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Тренер "Аякса": "Прежде всего нужно уважать соперника, это наш принцип"
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Радимов: "Думаю, вторым в РПЛ станет "Локомотив", а третьим - "Спартак"
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"Бетис" - "Эспаньол" - 1:1 (видеообзор матча 34-го тура Примеры)
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"Лион" готов расстаться с Танги Ндомбеле за 100 миллионов евро
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"Бетис" и "Эспаньол" закончили результативной ничьей в матче 34-го тура Примеры (видео голов)
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"Сассуоло" на выезде минимально обыграл "Фиорентину" в матче Серии А (видео гола)
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Кафельников: "Большинство болельщиков хотят возвращения Массимо Карреры"
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В Бразилии заблокирована часть имущества Неймара из-за неуплаты налогов
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Клопп: "Когда играешь против "Барселоны", ты точно не фаворит"
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Ханни: "Кононов - часть нашей команды, мы бьемся за него"
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Ванда Нара: "Мауро моложе Спаллетти, он останется на 150 лет в команде"
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Игроки "Спартака" отказались от общения с прессой после матча с "Рубином"
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"Аталанта" - "Удинезе" - 2:0 (видеообзор матча 34-го тура Серии А)
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Тухель: "Неймар ненавидит проигрывать"
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Жиго: "У меня травма колена - проблемы с мениском"
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Агент Бэйла: "Он очень предан своему клубу, на 100 процентов"
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Кононов: "У нас были хорошие моменты, где-то 50 на 50 игра была"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|36
|92
|2
|Ливерпуль
|36
|91
|3
|Тоттенхэм
|36
|70
|4
|Челси
|36
|68
|5
|Арсенал Лондон
|36
|66
|6
|Манчестер Юнайтед
|36
|65
|7
|Вулверхэмптон
|36
|54
|8
|Лестер Сити
|36
|51
|9
|Эвертон
|36
|50
|10
|Уотфорд
|36
|50
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|36
|46
|12
|Кристал Пэлас
|36
|43
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|36
|42
|14
|Борнмут
|36
|42
|15
|Бернли
|36
|40
|16
|Саутгемптон
|36
|38
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|36
|35
|18
|Кардифф Сити
|36
|31
|19
|Фулхэм
|36
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|36
|14