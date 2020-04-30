Главные новости дня: 29 апреля

Теги коронавирусалекс фергюсонспартак москвапауло дибаламаурисио почеттино

Главные новости дня: 29 апреля

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 29 апреля.

УЕФА может перенести старт Лиги Наций.

Алекс Фергюсон - лучший тренер в истории футбола по версии FourFourTwo.

ESPN опубликовал рейтинг лучших молодых футболистов в мире.

Определены самые дорогие клубы АПЛ по версии британской школы менеджмента.

Пауло Дибала сдал положительный тест на коронавирус 4-й раз за 6 недель.

"Спартак" не может договориться с футболистами о сокращении зарплаты за май.

"Интер" озвучил "Барселоне" свои требования по трансферу Мартинеса.

"Ньюкасл" предложил Маурисио Почеттино более 20 миллионов евро в год.

Тер Штеген потребовал у "Барселоны" огромную зарплату.

"Спартак" принял решение о будущем Александра Соболева.  

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"Спартак" принял решение о будущем Соболева

"Спартак" принял решение о будущем Соболева

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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