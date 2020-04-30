Главные новости дня: 29 апреля
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 29 апреля.
УЕФА может перенести старт Лиги Наций.
Алекс Фергюсон - лучший тренер в истории футбола по версии FourFourTwo.
ESPN опубликовал рейтинг лучших молодых футболистов в мире.
Определены самые дорогие клубы АПЛ по версии британской школы менеджмента.
Пауло Дибала сдал положительный тест на коронавирус 4-й раз за 6 недель.
"Спартак" не может договориться с футболистами о сокращении зарплаты за май.
"Интер" озвучил "Барселоне" свои требования по трансферу Мартинеса.
"Ньюкасл" предложил Маурисио Почеттино более 20 миллионов евро в год.
Тер Штеген потребовал у "Барселоны" огромную зарплату.
"Спартак" принял решение о будущем Александра Соболева.
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Лента новостей
-
Главные новости дня: 29 апреля
-
2
"Манчестер Юнайтед" готов снизить стоимость Погба
-
1
"Спартак" принял решение о будущем Соболева
-
Селюк высказался о зарплате, которую "Локомотив" предлагает Николичу
-
На хавбека "Атлетико" Партея появился новый претендент
-
Аршавин вспомнил о своем переходе в "Кубань"
-
ПСЖ нацелился на форварда "Лиона"
-
В Бундеслиге готовятся сдавать тесты на коронавирус
-
2
"Сельта" выступает против возобновления Примеры
-
Рауль останется тренером "Кастильи"
-
2
УЕФА может перенести старт Лиги Наций
-
В министерстве здравоохранения Италии оценили вероятность возобновления Серии А
-
4
Иньеста высказался о возможном переименовании Ла Масии в его честь
-
Тренер "Баварии" Флик обсудил с голкипером "Шальке" его будущее в мюнхенском клубе
-
"Тоттенхэм" не собирается сокращать зарплаты
-
Фергюсон - лучший тренер в истории футбола по версии FourFourTwo
-
Определился второй финалист Кубка Беларуси
-
"Спартак" не может договориться с футболистами о сокращении зарплаты за май
-
2
На "Олд Траффорд" появятся стоячие места
-
3
Суперкубок Каталонии не состоится из-за коронавируса
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18