Главные новости дня: 29 апреля

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 29 апреля.

УЕФА может перенести старт Лиги Наций.

Алекс Фергюсон - лучший тренер в истории футбола по версии FourFourTwo.

ESPN опубликовал рейтинг лучших молодых футболистов в мире.

Определены самые дорогие клубы АПЛ по версии британской школы менеджмента.

Пауло Дибала сдал положительный тест на коронавирус 4-й раз за 6 недель.

"Спартак" не может договориться с футболистами о сокращении зарплаты за май.

"Интер" озвучил "Барселоне" свои требования по трансферу Мартинеса.

"Ньюкасл" предложил Маурисио Почеттино более 20 миллионов евро в год.

Тер Штеген потребовал у "Барселоны" огромную зарплату.

"Спартак" принял решение о будущем Александра Соболева.

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