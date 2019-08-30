Главные новости дня: 29 августа

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Главные новости дня: 29 августа

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 29 августа.

Состоялась жеребьевка групповой стадии Лиги Чемпионов, в которой своих соперников узнали "Зенит" и "Локомотив".

"Спартак" снова проиграл "Браге" и вылетел из Лиги Европы.

Стали известны все участники групповой стадии Лиги Европы.

Вирджил Ван Дейк - лучший игрок сезона 2018/19 по версии УЕФА.

Лионель Месси - лучший нападающий Лиги Чемпионов-2018/19.

"Интер" объявил об аренде Алексиса Санчеса.

"Бавария" объявила о продлении контракта с Робертом Левандовски.

Седрик Гогуа стал игроком ЦСКА.

ПСЖ опроверг информацию о переходе Неймара в "Барселону".

Результаты жеребьевки 1/16 финала Кубка английской лиги.

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Стали известны все участники групповой стадии Лиги Европы

Стали известны все участники групповой стадии Лиги Европы

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 3 9
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 3 7
3 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 3 6
4 Лестер Сити Лестер Сити 3 5
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 3 4
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 2 4
7 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 3 4
8 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 3 4
9 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 3 4
10 Борнмут Борнмут 3 4
11 Эвертон Эвертон 3 4
12 Челси Челси 3 4
13 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 3 4
14 Бернли Бернли 2 3
15 Астон Вилла Астон Вилла 3 3
16 Норвич Сити Норвич Сити 3 3
17 Саутгемптон Саутгемптон 3 3
18 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2 2
19 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 2 0
20 Уотфорд Уотфорд 3 0
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