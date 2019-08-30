Главные новости дня: 29 августа
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 29 августа.
Состоялась жеребьевка групповой стадии Лиги Чемпионов, в которой своих соперников узнали "Зенит" и "Локомотив".
"Спартак" снова проиграл "Браге" и вылетел из Лиги Европы.
Стали известны все участники групповой стадии Лиги Европы.
Вирджил Ван Дейк - лучший игрок сезона 2018/19 по версии УЕФА.
Лионель Месси - лучший нападающий Лиги Чемпионов-2018/19.
"Интер" объявил об аренде Алексиса Санчеса.
"Бавария" объявила о продлении контракта с Робертом Левандовски.
Седрик Гогуа стал игроком ЦСКА.
ПСЖ опроверг информацию о переходе Неймара в "Барселону".
Результаты жеребьевки 1/16 финала Кубка английской лиги.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Лента новостей
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Главные новости дня: 29 августа
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"Бавария" готовит предложение по хавбеку "Ювентуса"
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Селихов отказался покидать "Спартак"
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Рафинья Алькантара намерен перейти в "Валенсию"
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"Зенит" опубликовал расписание игр группового раунда Лиги Чемпионов
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"Локомотив" представил расписание матчей групповой стадии Лиги Чемпионов
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Дочь Луиса Энрике умерла от рака
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Стали известны все участники групповой стадии Лиги Европы
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Лига Европы: "Вулверхэмптон", "Рейнджерс" и "Айнтрахт" пробились в групповой этап
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Уткин объяснил причину вылета "Спартака" из Лиги Европы
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Кононов: "Это сильный удар, но команда переживет его"
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"Интер" объявил об аренде Алексиса Санчеса
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Недвед: "Локомотив" - хитрая команда"
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Ван Дейк: "Этот трофей - это заслуга всех, с кем я работал"
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Хеннес ушел с должности президента "Баварии"
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"Спартак" снова проиграл "Браге" и вылетел из Лиги Европы
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Лига Европы: "Эспаньол" выбил "Зарю", БАТЭ не смог пройти "Астану"
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"Карпаты" расторгли соглашение с уругвайским футболистом за то, что он избил игрока молодежки
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1
Роналду: "У нас с Месси битва 15 лет, он подталкивает меня, а я его"
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Семак: "Группа абсолютно непредсказуемая"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|3
|9
|2
|Манчестер Сити
|3
|7
|3
|Арсенал Лондон
|3
|6
|4
|Лестер Сити
|3
|5
|5
|Манчестер Юнайтед
|3
|4
|6
|Тоттенхэм
|2
|4
|7
|Брайтон & Хоув Альбион
|3
|4
|8
|Шеффилд Юнайтед
|3
|4
|9
|Кристал Пэлас
|3
|4
|10
|Борнмут
|3
|4
|11
|Эвертон
|3
|4
|12
|Челси
|3
|4
|13
|Вест Хэм Юнайтед
|3
|4
|14
|Бернли
|2
|3
|15
|Астон Вилла
|3
|3
|16
|Норвич Сити
|3
|3
|17
|Саутгемптон
|3
|3
|18
|Вулверхэмптон
|2
|2
|19
|Ньюкасл Юнайтед
|2
|0
|20
|Уотфорд
|3
|0