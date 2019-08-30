Главные новости дня: 29 августа

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 29 августа.

Состоялась жеребьевка групповой стадии Лиги Чемпионов, в которой своих соперников узнали "Зенит" и "Локомотив".

"Спартак" снова проиграл "Браге" и вылетел из Лиги Европы.

Стали известны все участники групповой стадии Лиги Европы.

Вирджил Ван Дейк - лучший игрок сезона 2018/19 по версии УЕФА.

Лионель Месси - лучший нападающий Лиги Чемпионов-2018/19.

"Интер" объявил об аренде Алексиса Санчеса.

"Бавария" объявила о продлении контракта с Робертом Левандовски.

Седрик Гогуа стал игроком ЦСКА.

ПСЖ опроверг информацию о переходе Неймара в "Барселону".

Результаты жеребьевки 1/16 финала Кубка английской лиги.

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