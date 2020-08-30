Главные новости дня: 29 августа

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Главные новости дня: 29 августа

Soccermews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 29 августа.

"Арсенал" в серии пенальти обыграл "Ливерпуль" и завоевал Суперкубок Англии.

"Спартак" обыграл тульский "Арсенал" и возглавил РПЛ.

"Ростов" продал Видара Кьяртанссона.

"Ювентус" объявил об аренде хавбека "Шальке".

Лионель Месси решил покинуть "Барселону" ещё в июле.

"Аталанта" ещё не договорилась с Алексеем Миранчуком об условиях контракта.

ЦСКА утратил интерес к Хорхе Карраскалю.

"Атлетико" нацелился на Луиса Суареса.

"Барселона" назвала имя нового тренера по физподготовке.

Месси уведомил "Барселону", что не явится на медобследование.

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Месси уведомил "Барселону", что не явится на медобследование. Клуб напомнит игроку о контракте

Месси уведомил "Барселону", что не явится на медобследование. Клуб напомнит игроку о контракте

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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