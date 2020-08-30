Главные новости дня: 29 августа

Soccermews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 29 августа.

"Арсенал" в серии пенальти обыграл "Ливерпуль" и завоевал Суперкубок Англии.

"Спартак" обыграл тульский "Арсенал" и возглавил РПЛ.

"Ростов" продал Видара Кьяртанссона.

"Ювентус" объявил об аренде хавбека "Шальке".

Лионель Месси решил покинуть "Барселону" ещё в июле.

"Аталанта" ещё не договорилась с Алексеем Миранчуком об условиях контракта.

ЦСКА утратил интерес к Хорхе Карраскалю.

"Атлетико" нацелился на Луиса Суареса.

"Барселона" назвала имя нового тренера по физподготовке.

Месси уведомил "Барселону", что не явится на медобследование.

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