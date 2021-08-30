Главные новости дня: 29 августа
Фото: инстаграм "Барселоны"/Автор неизвестен
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 29 августа.
В матче чемпионата Франции "Пари Сен-Жермен" на выезде обыграл "Реймс". В составе парижан дебютировал Лионель Месси. Все результаты 4-го тура Лиги 1.
Сборная России в финале чемпионата мира по пляжному футболу победила национальную команду Японии и стала чемпионом мира.
В чемпионате Испании "Барселона" победила "Хетафе", а "Атлетико" едва не проиграл "Вильярреалу". Все результаты 3-го тура Ла Лиги.
В чемпионате Англии "Тоттенхэм" победил "Уотфорд" и вышел на первое место, "Манчестер Юнайтед" добыл тяжелую победу над "Вулверхэмптоном". Все результаты 3-го тура АПЛ.
В чемпионате Италии "Милан" разгромил "Кальяри", "Рома" не оставила шансов "Салернитане". Все результаты 2-го тура Серии А.
В чемпионате Германии "Вольфсбург" победил "РБ Лейпциг" и вышел на первое место. Все результаты 3-го тура Бундеслиги.
В чемпионате Украины "Шахтер" потерял очки в поединке с "Минаем". Все результаты 6-го тура УПЛ.
Полузащитник московского ЦСКА и сборной Хорватии Никола Влашич перейдет в лондонский "Вест Хэм". Названа сумма сделки.
"Норвич" подписал полузащитника "Ростова" Матиаса Норманна.
"Спартак" объявил о трансфере бельгийского защитника Максимилиано Кофрие.
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Уткин отреагировал на победу сборной России в финале ЧМ по пляжному футболу
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18