Главные новости дня: 29 августа

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Главные новости дня: 29 августа

Фото: инстаграм "Барселоны"/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 29 августа.

В матче чемпионата Франции "Пари Сен-Жермен" на выезде обыграл "Реймс". В составе парижан дебютировал Лионель Месси. Все результаты 4-го тура Лиги 1.

Сборная России в финале чемпионата мира по пляжному футболу победила национальную команду Японии и стала чемпионом мира.

В чемпионате Испании "Барселона" победила "Хетафе", а "Атлетико" едва не проиграл "Вильярреалу". Все результаты 3-го тура Ла Лиги.

В чемпионате Англии "Тоттенхэм" победил "Уотфорд" и вышел на первое место, "Манчестер Юнайтед" добыл тяжелую победу над "Вулверхэмптоном". Все результаты 3-го тура АПЛ.

В чемпионате Италии "Милан" разгромил "Кальяри", "Рома" не оставила шансов "Салернитане". Все результаты 2-го тура Серии А.

В чемпионате Германии "Вольфсбург" победил "РБ Лейпциг" и вышел на первое место. Все результаты 3-го тура Бундеслиги.

В чемпионате Украины "Шахтер" потерял очки в поединке с "Минаем". Все результаты 6-го тура УПЛ.

Полузащитник московского ЦСКА и сборной Хорватии Никола Влашич перейдет в лондонский "Вест Хэм". Названа сумма сделки.

"Норвич" подписал полузащитника "Ростова" Матиаса Норманна.

"Спартак" объявил о трансфере бельгийского защитника Максимилиано Кофрие.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
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Победы "Реала" и "Барселоны", неудача "Атлетико": результаты 3-го тура Ла Лиги

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2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
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4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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