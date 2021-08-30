Главные новости дня: 29 августа

Фото: инстаграм "Барселоны"/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 29 августа.

В матче чемпионата Франции "Пари Сен-Жермен" на выезде обыграл "Реймс". В составе парижан дебютировал Лионель Месси. Все результаты 4-го тура Лиги 1.

Сборная России в финале чемпионата мира по пляжному футболу победила национальную команду Японии и стала чемпионом мира.

В чемпионате Испании "Барселона" победила "Хетафе", а "Атлетико" едва не проиграл "Вильярреалу". Все результаты 3-го тура Ла Лиги.

В чемпионате Англии "Тоттенхэм" победил "Уотфорд" и вышел на первое место, "Манчестер Юнайтед" добыл тяжелую победу над "Вулверхэмптоном". Все результаты 3-го тура АПЛ.

В чемпионате Италии "Милан" разгромил "Кальяри", "Рома" не оставила шансов "Салернитане". Все результаты 2-го тура Серии А.

В чемпионате Германии "Вольфсбург" победил "РБ Лейпциг" и вышел на первое место. Все результаты 3-го тура Бундеслиги.

В чемпионате Украины "Шахтер" потерял очки в поединке с "Минаем". Все результаты 6-го тура УПЛ.

Полузащитник московского ЦСКА и сборной Хорватии Никола Влашич перейдет в лондонский "Вест Хэм". Названа сумма сделки.

"Норвич" подписал полузащитника "Ростова" Матиаса Норманна.

"Спартак" объявил о трансфере бельгийского защитника Максимилиано Кофрие.

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