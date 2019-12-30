Главные новости дня: 29 декабря

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Главные новости дня: 29 декабря

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 29 декабря.

Стало известно, кто возглавит "Интер Майами" Бекхэма.

"Ливерпуль" продлил беспроигрышную серию в домашних матчах в АПЛ до 50 игр.

Роналду стал лучшим футболистом 2019 года по версии Globe Soccer Awards.

"Арсенал" впервые за 60 лет проиграл 4 матча подряд дома.

"Ливерпуль" минимально обыграл "Вулверхэмптон" в матче 20-го тура АПЛ.

"Челси" вырвал победу у "Арсенала" в матче 20-го тура АПЛ.

Холанд стал игроком дортмундской "Боруссии".

Роналду рассказал, когда планирует завершить профессиональную карьеру.

Большинство сотрудников "Барселоны" хотят видеть в клубе Клоппа.

Названы главные кандидаты на следующую отставку в АПЛ.

Защитник "Зенита" вошел в топ-100 лучших футболистов десятилетия.

GOL: Зимой Роналду перейдет в "Реал".

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"Манчестер Сити" обыграл "Шеффилд Юнайтед" в АПЛ

"Манчестер Сити" обыграл "Шеффилд Юнайтед" в АПЛ

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 18 52
2 Лестер Сити Лестер Сити 20 42
3 Манчестер Сити Манчестер Сити 19 38
4 Челси Челси 20 35
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 20 31
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 20 30
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 19 30
8 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 19 29
9 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 20 27
10 Эвертон Эвертон 20 25
11 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 20 25
12 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 20 24
13 Бернли Бернли 20 24
14 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 20 23
15 Саутгемптон Саутгемптон 20 22
16 Борнмут Борнмут 20 20
17 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 19 19
18 Астон Вилла Астон Вилла 20 18
19 Уотфорд Уотфорд 20 16
20 Норвич Сити Норвич Сити 20 13
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