Главные новости дня: 29 декабря

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 29 декабря.

Стало известно, кто возглавит "Интер Майами" Бекхэма.

"Ливерпуль" продлил беспроигрышную серию в домашних матчах в АПЛ до 50 игр.

Роналду стал лучшим футболистом 2019 года по версии Globe Soccer Awards.

"Арсенал" впервые за 60 лет проиграл 4 матча подряд дома.

"Ливерпуль" минимально обыграл "Вулверхэмптон" в матче 20-го тура АПЛ.

"Челси" вырвал победу у "Арсенала" в матче 20-го тура АПЛ.

Холанд стал игроком дортмундской "Боруссии".

Роналду рассказал, когда планирует завершить профессиональную карьеру.

Большинство сотрудников "Барселоны" хотят видеть в клубе Клоппа.

Названы главные кандидаты на следующую отставку в АПЛ.

Защитник "Зенита" вошел в топ-100 лучших футболистов десятилетия.

GOL: Зимой Роналду перейдет в "Реал".

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