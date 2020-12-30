Главные новости дня: 29 декабря
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 29 декабря.
СМИ узнали число заразившихся COVID-19 в "Манчестер Сити".
Месси и Суарес могут воссоединиться в клубе МЛС.
"Реал" - лучший клуб 2020 года по набранным очкам в топ-5 лигах Европы.
Сетьен готов вернуться в "Барселону.
Официально: Тухель покинул ПСЖ.
ЦСКА расстался с двумя известными тренерами.
Малком - самый подешевевший футболист РПЛ в 2020 году, Кокорин - в топ-10.
"Интер" нацелился на форварда "Ливерпуля".
Диего Коста покинул "Атлетико".
"Тоттенхэм" теряет Бэйла.
Названы самые дорогие российские футболисты.
Левандовски и Осака признаны лучшими спортсменами 2020 года по версии журналистов.
Петреску интересует работа в ЦСКА или "Спартаке".
Дюков – единственный кандидат на пост президента РФС.
Наингголан отправится в аренду в "Кальяри".
"Ювентус" планирует подписать таланта из МЛС и сразу отдать его в аренду.
Лукаку: "Я вхожу в топ-5 лучших форвардов мира".
"Манчестер Юнайтед" в добавленное время смог победить "Вулверхэмптон".
"Интер" может перехватить трансферную цель "Зенита".
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
Главные новости дня: 29 декабря
-
"Интер" может перехватить трансферную цель "Зенита"
-
Рэшфорд забил самый поздний победный гол "МЮ" в АПЛ за 11 лет
-
1
"Барса" с момента дебюта Месси победила в 73,7% матчей с ним в составе. Без него – только в 55,9%
-
"Манчестер Юнайтед" в добавленное время смог победить "Вулверхэмптон"
-
2
Куман высказался по поводу результата с "Эйбаром"
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Артета дал комментарий после победы над "Брайтоном"
-
Куртуа сравнил себя с лучшими вратарями мира
-
Араухо взял на себя ответственность за ничью с "Эйбаром"
-
Коутиньо получил травму
-
Куртуа прокомментировал свои отношения с Зиданом
-
1
"Барселона" дома не смогла победить "Эйбар"
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"Лидс" на выезде разгромил "Вест Бромвич"
-
"Арсенал" минимально обыграл "Брайтон"
-
Лукаку: "Я вхожу в топ-5 лучших форвардов мира"
-
"Ювентус" планирует подписать таланта из МЛС и сразу отдать его в аренду
-
Капелло оценил форвардов "Ювентуса"
-
Часть клубов РПЛ предложила не переносить 23-й тур, а сыграть его на 4 дня раньше
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The Telegraph: АПЛ может уйти на двухнедельный перерыв в январе
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"Севилья" дома победила "Вильярреал"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18