Главные новости дня: 29 декабря

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 29 декабря.

СМИ узнали число заразившихся COVID-19 в "Манчестер Сити".

Месси и Суарес могут воссоединиться в клубе МЛС.

"Реал" - лучший клуб 2020 года по набранным очкам в топ-5 лигах Европы.

Сетьен готов вернуться в "Барселону.

Официально: Тухель покинул ПСЖ.

ЦСКА расстался с двумя известными тренерами.

Малком - самый подешевевший футболист РПЛ в 2020 году, Кокорин - в топ-10.

"Интер" нацелился на форварда "Ливерпуля".

Диего Коста покинул "Атлетико".

"Тоттенхэм" теряет Бэйла.

Названы самые дорогие российские футболисты.

Левандовски и Осака признаны лучшими спортсменами 2020 года по версии журналистов.

Петреску интересует работа в ЦСКА или "Спартаке".

Дюков – единственный кандидат на пост президента РФС.

Наингголан отправится в аренду в "Кальяри".

"Ювентус" планирует подписать таланта из МЛС и сразу отдать его в аренду.

Лукаку: "Я вхожу в топ-5 лучших форвардов мира".

"Манчестер Юнайтед" в добавленное время смог победить "Вулверхэмптон".

"Интер" может перехватить трансферную цель "Зенита".