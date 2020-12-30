Главные новости дня: 29 декабря

Теги диего костаромелу лукакулионель мессироберт левандовски

Главные новости дня: 29 декабряSoccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 29 декабря.

СМИ узнали число заразившихся COVID-19 в "Манчестер Сити".

Месси и Суарес могут воссоединиться в клубе МЛС.

"Реал" - лучший клуб 2020 года по набранным очкам в топ-5 лигах Европы.

Сетьен готов вернуться в "Барселону.

Официально: Тухель покинул ПСЖ.

ЦСКА расстался с двумя известными тренерами.

Малком - самый подешевевший футболист РПЛ в 2020 году, Кокорин - в топ-10.

"Интер" нацелился на форварда "Ливерпуля".

Диего Коста покинул "Атлетико".

"Тоттенхэм" теряет Бэйла.

Названы самые дорогие российские футболисты.

Левандовски и Осака признаны лучшими спортсменами 2020 года по версии журналистов.

Петреску интересует работа в ЦСКА или "Спартаке".

Дюковединственный кандидат на пост президента РФС.

Наингголан отправится в аренду в "Кальяри".

"Ювентус" планирует подписать таланта из МЛС и сразу отдать его в аренду.

Лукаку: "Я вхожу в топ-5 лучших форвардов мира".

"Манчестер Юнайтед" в добавленное время смог победить "Вулверхэмптон".

"Интер" может перехватить трансферную цель "Зенита".

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"Манчестер Юнайтед" в добавленное время смог победить "Вулверхэмптон"

"Манчестер Юнайтед" в добавленное время смог победить "Вулверхэмптон"

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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