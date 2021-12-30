Главные новости дня: 29 декабря

Фото: твиттер "Манчестер Сити"

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 29 декабря.

"Манчестер Сити" переиграл "Брентфорд" в матче АПЛ.

"Челси" в компенсированное время упустил победу над "Брайтоном".

"Рубин" купил полузащитника "Спартака".

Леонид Федун вошел в топ-10 самых успешных бизнесменов России.

Марко Николич не возглавит ЦСКА.

Криштиану Роналду обсуждал с Хави возможный переход в "Барселону".

"Лион" увеличил предложение по Сердару Азмуну.

"Монако" Головина может уволить Нико Ковача.

"Барселона" не смогла договориться с Усманом Дембеле о продлении контракта.

Луис Суарес получил два предложения из МЛС.

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