Главные новости дня: 29 декабря

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Главные новости дня: 29 декабряФото: твиттер "Манчестер Сити"

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 29 декабря.

"Манчестер Сити" переиграл "Брентфорд" в матче АПЛ.

"Челси" в компенсированное время упустил победу над "Брайтоном".

"Рубин" купил полузащитника "Спартака".

Леонид Федун вошел в топ-10 самых успешных бизнесменов России.

Марко Николич не возглавит ЦСКА.

Криштиану Роналду обсуждал с Хави возможный переход в "Барселону".

"Лион" увеличил предложение по Сердару Азмуну.

"Монако" Головина может уволить Нико Ковача.

"Барселона" не смогла договориться с Усманом Дембеле о продлении контракта.

Луис Суарес получил два предложения из МЛС.

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"Манчестер Сити" переиграл "Брентфорд" в матче АПЛ

"Манчестер Сити" переиграл "Брентфорд" в матче АПЛ

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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