Главные новости дня: 29 февраля

Soccewnews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 29 февраля.

"Спартак" обыграл "Динамо" в московском дерби.

ЦСКА дома едва не проиграл "Уралу" в 20-м туре РПЛ.

"Зенит" и "Локомотив" не выявили победителя.

"Уотфорд" нанес "Ливерпулю" первое поражение в этом сезоне АПЛ.

"Лацио" обыграл "Болонью" и возглавил Серию А.

"Наполи" на классе обыграл "Торино".

"Бавария" на выезде уничтожила "Хоффенхайм".

Опубликована символическая сборная недели в Лиге Европы.

Серия А объявила о переносе из-за коронавируса пяти игр 26-го тура, в том числе "Ювентус" - "Интер".

"Челси" готов летом продать восемь игроков.

Уткин считает, что жеребьёвка группового этапа Лиги Чемпионов делается в интересах чемпиона России.

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