Главные новости дня: 29 февраля

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Главные новости дня: 29 февраля

Soccewnews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 29 февраля.

"Спартак" обыграл "Динамо" в московском дерби.

ЦСКА дома едва не проиграл "Уралу" в 20-м туре РПЛ.

"Зенит" и "Локомотив" не выявили победителя.

"Уотфорд" нанес "Ливерпулю" первое поражение в этом сезоне АПЛ.

"Лацио" обыграл "Болонью" и возглавил Серию А.

"Наполи" на классе обыграл "Торино".

"Бавария" на выезде уничтожила "Хоффенхайм".

Опубликована символическая сборная недели в Лиге Европы.

Серия А объявила о переносе из-за коронавируса пяти игр 26-го тура, в том числе "Ювентус" - "Интер".

"Челси" готов летом продать восемь игроков.

Уткин считает, что жеребьёвка группового этапа Лиги Чемпионов делается в интересах чемпиона России.

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"Уотфорд" нанес "Ливерпулю" первое поражение в этом сезоне АПЛ

"Уотфорд" нанес "Ливерпулю" первое поражение в этом сезоне АПЛ

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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