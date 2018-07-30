Главные новости дня: 29 июля

Soccernews.ru подводит итоги воскресенья, 29-го июля.

Начался день с известия о волевой победе "Манчестер Сити" над "Баварией" в матче Международного Кубка чемпионов.

Отчет о матче "Бавария" - "Манчестер Сити"

Видеообзор матча "Бавария" - "Манчестер Сити"

Также на этом турнире "Барселона" победила "Тоттенхэм" в серии пенальти.

Отчет о матче "Барселона" - "Тоттенхэм"

Видеообзор матча "Барселона" - "Тоттенхэм"

В этом матче "Барселона" из-за травм потеряла сразу двух своих игроков. Также стало известно, что предложение "Барселоны" по трансферу Головина оскорбило ЦСКА.

Игроки "Реала" не захотели, чтобы клуб покупал форварда "Валенсии" Родриго и трансфер не состоится. Кроме того, звезды "Реала" сорвали переход Азара.

А вот "Челси" продолжает переговоры по трансферу Игуаина и пока опережает "Милан". При этом "Челси" и "Милан" могут обменяться игроками.

Переходим в чемпионату России.

"Зенит" успешно стартовал в Премьер-лиге, победив "Енисей".

Отчет о матче "Енисей" - "Зенит"

Видеообзор матча "Енисей" - "Зенит"

Далее "Арсенал" не сумел победить "Динамо", играя почти весь матч в большинстве.

Отчет о матче "Арсенал" - "Динамо"

Видеообзор матча "Арсенал" - "Динамо"

В последнем матче дня "Рубин" добился победы над "Краснодаром".

Отчет о матче "Рубин" - "Краснодар"

Видеообзор матча "Рубин" - "Краснодар"

Снова к возможным трансферам. "Реал" собирается купить Куртуа и Виллиана. "Рома" интересуется Куадрадо и Сусо.

Пьянич определился насчет возможного перехода в "Челси". Также лондонцы могут купить Пулишича.

Защитник "Барселоны" Динь переходит в "Эвертон".

Юношеский чемпионат Европы выиграла Португалии. Видеообзор финала.

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