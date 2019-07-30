Главные новости дня: 29 июля

Теги рубинтина канделакималкомзенит санкт-петербург

Главные новости дня: 29 июля

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 29 июля.

"Рубин" минимально обыграл "Ахмат" в 3-м туре РПЛ.

Патрис Эвра объявил о завершении карьеры.

На Лионеля Месси пытались напасть на Ибице.     

Marca наградила Криштиану Роналду.

Украинский футболист рассказал о сексе с Тиной Канделаки.

"Зенит" готов купить Малкома у "Барселоны".

Бэйл пришёл в ярость после срыва его трансфера в "Цзянсу Сунин".

СМИ узнали, сколько "Спартак" заплатит за Гуса Тила.

"Манчестер Юнайтед" заплатит за Харри Магуайра требуемую сумму.

"Спартак" продаст Фернандо в китайский клуб.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Завтра два потенциальных новичка пройдут медобследование в "Спартаке"

Завтра два потенциальных новичка пройдут медобследование в "Спартаке"

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль Ливерпуль 38 97
3 Челси Челси 38 72
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 38 70
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон Эвертон 38 54
9 Лестер Сити Лестер Сити 38 52
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 38 52
11 Уотфорд Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 38 45
14 Борнмут Борнмут 38 45
15 Бернли Бернли 38 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 38 39
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 38 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 38 34
19 Фулхэм Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 38 16
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