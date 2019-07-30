Главные новости дня: 29 июля

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 29 июля.

"Рубин" минимально обыграл "Ахмат" в 3-м туре РПЛ.

Патрис Эвра объявил о завершении карьеры.

На Лионеля Месси пытались напасть на Ибице.

Marca наградила Криштиану Роналду.

Украинский футболист рассказал о сексе с Тиной Канделаки.

"Зенит" готов купить Малкома у "Барселоны".

Бэйл пришёл в ярость после срыва его трансфера в "Цзянсу Сунин".

СМИ узнали, сколько "Спартак" заплатит за Гуса Тила.

"Манчестер Юнайтед" заплатит за Харри Магуайра требуемую сумму.

"Спартак" продаст Фернандо в китайский клуб.

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