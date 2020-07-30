Главные новости дня: 29 июля
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 29 июля.
Олег Шатов перешел из "Зенита" в "Рубин".
Игорь Смольников перешел из "Зенита" в "Краснодар".
Бранислав Иванович покинул "Зенит".
"Локомотив" подписал таланта из Узбекистана.
"Реал" возглавил рейтинг самых дорогих футбольных брендов мира.
Чиро Иммобиле возглавил гонку за "Золотую бутсу".
Члены "Барселоны" намерены объявить вотум недоверия Жозепу Бартомеу.
Александр Кокорин согласился перейти в "Спартак".
Братья Березуцкие станут тренерами ЦСКА.
"Спартак" опроверг требование Денисом Глушаковым зарплаты в 1,5 миллиона евро.
Переход Александра Кокорина в "Локомотив" не состоялся из-за чиновника РФ.
Лионель Месси занимает первое место по количеству незабитых пенальти в XXI веке.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
главное
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"Зенит" - единственный российский клуб, попавший в топ-50 самых дорогих футбольных брендов мира
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Журналист Егоров назвал детали контракта, предложенного "Спартаком" Кокорину
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Матч "Химки" - ЦСКА откроет новый сезон РПЛ
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"Реал" возглавил рейтинг самых дорогих футбольных брендов мира. "Барселона" и "МЮ" - в тройке
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Источник: Александр Кокорин согласился перейти в "Спартак"
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Главные новости дня: 29 июля
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"Ювентус" проиграл "Кальяри", "Рома" одолела "Торино" и гарантировала себе выход в группу Лиги Европы
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Члены "Барселоны" намерены объявить вотум недоверия Бартомеу
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"Зенит" продлит контракт с Кузяевым
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Хавбек "Локомотива" Коломейцев завершил карьеру
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"Зенит" - единственный российский клуб, попавший в топ-50 самых дорогих футбольных брендов мира
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Арустамян назвал европейские клубы, которые интересуются Кокориным
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СМИ: ЦСКА завершил трансфер Гайча
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Журналист Егоров назвал детали контракта, предложенного "Спартаком" Кокорину
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Иммобиле возглавил гонку за "Золотую бутсу"
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"Милан" разгромил "Сампдорию" и другие результаты 37-го тура Серии А
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"Колос" сыграет в квалификации Лиги Европы от Украины
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Клуб Бекхэма хочет подписать Луиса Суареса
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"Локомотив" объявил о продлении контрактов с четырьмя футболистами
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Утверждено начало матча за Суперкубок России
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Матч "Химки" - ЦСКА откроет новый сезон РПЛ
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18