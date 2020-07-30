Главные новости дня: 29 июля

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 29 июля.

Олег Шатов перешел из "Зенита" в "Рубин".

Игорь Смольников перешел из "Зенита" в "Краснодар".

Бранислав Иванович покинул "Зенит".

"Локомотив" подписал таланта из Узбекистана.

"Реал" возглавил рейтинг самых дорогих футбольных брендов мира.

Чиро Иммобиле возглавил гонку за "Золотую бутсу".

Члены "Барселоны" намерены объявить вотум недоверия Жозепу Бартомеу.

Александр Кокорин согласился перейти в "Спартак".

Братья Березуцкие станут тренерами ЦСКА.

"Спартак" опроверг требование Денисом Глушаковым зарплаты в 1,5 миллиона евро.

Переход Александра Кокорина в "Локомотив" не состоялся из-за чиновника РФ.

Лионель Месси занимает первое место по количеству незабитых пенальти в XXI веке.

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