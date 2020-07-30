Главные новости дня: 29 июля

Теги александр кокоринспартак москвачиро иммобилеолег шатовигорь смольников

Главные новости дня: 29 июля

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 29 июля.

Олег Шатов перешел из "Зенита" в "Рубин".

Игорь Смольников перешел из "Зенита" в "Краснодар".

Бранислав Иванович покинул "Зенит".

"Локомотив" подписал таланта из Узбекистана.

"Реал" возглавил рейтинг самых дорогих футбольных брендов мира.

Чиро Иммобиле возглавил гонку за "Золотую бутсу".

Члены "Барселоны" намерены объявить вотум недоверия Жозепу Бартомеу.

Александр Кокорин согласился перейти в "Спартак".

Братья Березуцкие станут тренерами ЦСКА.

"Спартак" опроверг требование Денисом Глушаковым зарплаты в 1,5 миллиона евро.

Переход Александра Кокорина в "Локомотив" не состоялся из-за чиновника РФ.

Лионель Месси занимает первое место по количеству незабитых пенальти в XXI веке.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Члены "Барселоны" намерены объявить вотум недоверия Бартомеу

Члены "Барселоны" намерены объявить вотум недоверия Бартомеу

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов