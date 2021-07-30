Главные новости дня: 29 июля

Фото: твиттер "Сочи"

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 29 июля.

"Рубин" узнал соперника по 3-му раунду Лиги Конференций.

Определился соперник "Сочи" по 3-му раунду Лиги Конференций.

"Реал" продлил контракт с Дани Карвахалем.

"Спартак" дозаявил Эсекиэля Понсе на сезон РПЛ.

Александр Гацкан объявил о завершении карьеры.

Дмитрий Тарасов перейдет в российский клуб.

"Зенит" нацелился на форварда сборной Италии.

"Спартак" договорился с Георгием Джикией о сумме нового контракта.

"Манчестер Сити" хочет продлить контракты с половиной основного состава.

"Севилья" назвала "Челси" новую цену на Жюля Кунде.

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