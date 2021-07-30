Главные новости дня: 29 июля

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Главные новости дня: 29 июляФото: твиттер "Сочи"

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 29 июля.

"Рубин" узнал соперника по 3-му раунду Лиги Конференций.

Определился соперник "Сочи" по 3-му раунду Лиги Конференций.

"Реал" продлил контракт с Дани Карвахалем.

"Спартак" дозаявил Эсекиэля Понсе на сезон РПЛ.

Александр Гацкан объявил о завершении карьеры.

Дмитрий Тарасов перейдет в российский клуб.

"Зенит" нацелился на форварда сборной Италии.

"Спартак" договорился с Георгием Джикией о сумме нового контракта.

"Манчестер Сити" хочет продлить контракты с половиной основного состава.

"Севилья" назвала "Челси" новую цену на Жюля Кунде.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Определился соперник "Сочи" по 3-му раунду Лиги Конференций

Определился соперник "Сочи" по 3-му раунду Лиги Конференций

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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