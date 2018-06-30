Главные новости дня: 29 июня
Несмотря на то, что в пятницу, 29 июня, не было матчей Чемпионата Мира, интересных новостей хватало. Внимание СМИ и общественности приковано к грядущим играм 1/8 финала мундиаля, особенно к дуэли сборных Испании и России. Ожиданиями от этой встречи поделились Роман Павлюченко, Артем Дзюба, Денис Черышев, Александр Ерохин, Икер Касильяс и Тьяго Алькантара.
Также стало известно, что матч не сможет посетить президент России Владимир Путин, а ФИФА тем временем назвала арбитра, который обслужит знаковый поединок.
Однако противостояние испанцев и россиян будет только в воскресенье, а уже в субботу путёвки в четвертьфинал разыграют Франция, Аргентина, Уругвай и Португалия. В преддверии матчей дали комментарии наставники этих команд Дидье Дешам, Хорхе Сампаоли, Оскар Табарес и Фернанду Сантуш.
Завершая тему ЧМ-2018, выделим ещё несколько околофутбольных новостей - в Казани рядом с граффити Роналду появился портрет Месси, ФИФА платит Марадоне за присутствие на мундиале, а футболистов сборной Южной Кореи дома забросали яйцами.
Важным стал минувший день для российского футбола. Стало известно о реформах в РФПЛ, которые коснутся ребрендинга самого турнира, а также формирования заявок команд. Кроме того, стали известны даты проведения матча за Суперкубок России и первого тура чемпионата, определен список из 33 лучших футболистов первенства, а также лучшие игрок и тренер по итогам прошлого сезона.
Кстати, один из лауреатов Квинси Промес был арестован на Ибице.
Что касается трансферов, то близка к завершению сага с уходом из ЦСКА Александра Головина. Перспективный хавбек, скорее всего, продолжит карьеру в "Челси".
В то же время было объявлено о нескольких громких сделках по продлению контракта: "Наполи" переподписал Рауля Альбиоля, "Манчестер Юнайтед" - Маруана Феллаини, а "Ювентус" - Андреа Барцальи и Джорджио Кьеллини.
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