Главные новости дня: 29 июня

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 29 июня.

В Кубке Америки Колумбия уступила Чили, а Сборная Перу обыграла Уругвай в четвертьфинале.

Скалони высказался о значимости Месси для сборной Аргентины.

"Валенсия" объявила о трансфере Черышева.

Мбаппе отказался продлевать контракт с ПСЖ.

Бузова прибыла в расположение "Барселоны".

Уан-Биссака перешёл в "Манчестер Юнайтед".

"Ахмат" готов подписать Кокорина и Мамаева, также клуб интересуется Кудряшовым.

Защитник Звонимир Шарлия продолжит карьеру в ЦСКА.

СМИ: агент Бэйла встречался с руководством "Интера".

Зобнин заявил, что "Спартаку" нужно усилиться Месси, Роналду и Салахом.

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