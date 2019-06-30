Главные новости дня: 29 июня

1 Теги денис глушаковахматбарселонауругвайцска москва

Главные новости дня: 29 июня

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 29 июня.

В Кубке Америки Колумбия уступила Чили, а Сборная Перу обыграла Уругвай в четвертьфинале.

Скалони высказался о значимости Месси для сборной Аргентины.

"Валенсия" объявила о трансфере Черышева.

Мбаппе отказался продлевать контракт с ПСЖ.

Бузова прибыла в расположение "Барселоны".

Уан-Биссака перешёл в "Манчестер Юнайтед".

"Ахмат" готов подписать Кокорина и Мамаева, также клуб интересуется Кудряшовым.

Защитник Звонимир Шарлия продолжит карьеру в ЦСКА.

СМИ: агент Бэйла встречался с руководством "Интера".

Зобнин заявил, что "Спартаку" нужно усилиться Месси, Роналду и Салахом.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Крош
Крош

Ахмат-сила!

Ответить

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Сборная Перу обыграла Уругвай и вышла в полуфинал Кубка Америки

Сборная Перу обыграла Уругвай и вышла в полуфинал Кубка Америки

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Расинг Клуб Расинг Клуб 25 57
2 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 25 53
3 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 25 51
4 Ривер Плейт Ривер Плейт 25 45
5 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 25 42
6 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 25 40
7 Индепендьенте Индепендьенте 25 38
8 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 25 36
9 Тигре Тигре 25 36
10 Уракан Уракан 25 35
11 Ланус Ланус 25 34
12 Тальерес де Кордоба Тальерес де Кордоба 25 33
13 Альдосиви Альдосиви 25 33
14 Годой Крус Годой Крус 25 32
15 Ньюэллз Олд Бойз Ньюэллз Олд Бойз 25 29
16 Банфилд Банфилд 25 29
17 Эстудиантес Эстудиантес 25 29
18 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 25 29
19 Патронато Парана Патронато Парана 25 26
20 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 25 26
21 Сан-Мартин Сан-Хуан Сан-Мартин Сан-Хуан 25 25
22 Бельграно Бельграно 25 24
23 Сан Лоренцо Сан Лоренцо 25 23
24 Колон Колон 25 23
25 Сан-Мартин Тукуман Сан-Мартин Тукуман 25 23
26 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 25 22
Полная таблица

топ-5 тегов