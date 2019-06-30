Главные новости дня: 29 июня
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 29 июня.
В Кубке Америки Колумбия уступила Чили, а Сборная Перу обыграла Уругвай в четвертьфинале.
Скалони высказался о значимости Месси для сборной Аргентины.
"Валенсия" объявила о трансфере Черышева.
Мбаппе отказался продлевать контракт с ПСЖ.
Бузова прибыла в расположение "Барселоны".
Уан-Биссака перешёл в "Манчестер Юнайтед".
"Ахмат" готов подписать Кокорина и Мамаева, также клуб интересуется Кудряшовым.
Защитник Звонимир Шарлия продолжит карьеру в ЦСКА.
СМИ: агент Бэйла встречался с руководством "Интера".
Зобнин заявил, что "Спартаку" нужно усилиться Месси, Роналду и Салахом.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Лента новостей
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1
Главные новости дня: 29 июня
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1
Суарес не сдержал слез после вылета сборной Уругвая из Кубка Америки
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1
Сборная Перу обыграла Уругвай и вышла в полуфинал Кубка Америки
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Судья отменил три гола сборной Уругвая в матче с Перу
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1
Морено: "Месси - величайший в истории. Он как персонаж из "Матрицы"
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Попов рассказал, кто из игроков РПЛ мог бы перейти в "Манчестер Юнайтед"
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Глушаков прибыл на сборы к "Ахмату"
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"Амьен" проявляет интерес к бывшему игроку "Динамо" Хольмену
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Зидан мастерски забил гол в ворота женской команды
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ЦСКА интересуется 21-летним форвардом "Штугарта"
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Владелец "Ливерпуля": "В следующем сезоне мы сосредоточимся на победе в АПЛ"
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Шарлия - о ЦСКА: "Перейти в команду такого масштаба - большой шаг вперед в моей карьере"
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Зобнин заявил, что "Спартаку" нужно усилиться Месси, Роналду и Салахом
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Камерун и Гана не смогли выявить победителя в матче группового турнира Кубка Африки
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Чалов: "Со "Спартаком" не может быть товарищеской игры"
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СМИ: агент Бэйла встречался с руководством "Интера"
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"Сочи" проиграл люблянской "Олимпии", а "Оренбург" обыграл "Краковию"
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"Крылья Советов" уступили "Хайдуку" в контрольном матче
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Сутормин: "Очень-очень рад оказаться в "Рубине", буду стараться приносить как можно больше пользы"
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Ди Мария заявил, что у Месси сейчас все идет хорошо
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Расинг Клуб
|25
|57
|2
|Дефенса и Хустисия
|25
|53
|3
|Бока Хуниорс
|25
|51
|4
|Ривер Плейт
|25
|45
|5
|Атлетико Тукуман
|25
|42
|6
|Велес Сарсфилд
|25
|40
|7
|Индепендьенте
|25
|38
|8
|Унион Санта-Фе
|25
|36
|9
|Тигре
|25
|36
|10
|Уракан
|25
|35
|11
|Ланус
|25
|34
|12
|Тальерес де Кордоба
|25
|33
|13
|Альдосиви
|25
|33
|14
|Годой Крус
|25
|32
|15
|Ньюэллз Олд Бойз
|25
|29
|16
|Банфилд
|25
|29
|17
|Эстудиантес
|25
|29
|18
|Химнасия Ла-Плата
|25
|29
|19
|Патронато Парана
|25
|26
|20
|Росарио Сентраль
|25
|26
|21
|Сан-Мартин Сан-Хуан
|25
|25
|22
|Бельграно
|25
|24
|23
|Сан Лоренцо
|25
|23
|24
|Колон
|25
|23
|25
|Сан-Мартин Тукуман
|25
|23
|26
|Аргентинос Хуниорс
|25
|22