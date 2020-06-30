Главные новости дня: 29 июня

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Главные новости дня: 29 июня

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 29 июня.

"Барселона" и "Ювентус" официальном оформили суперобмен. После окончания сезона Миралем Пьянич перейдет в "Барселону", а Артур Рамос станет игроком "Ювентуса".

"Барселона" готова уволить главного тренера Кике Сетьена и уже нашла ему замену.

Нападающий петербургского "Зенита" Сердар Азмун вновь нарушил правила социального дистанцирования.

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду похвастался неожиданным новым имиджем.

Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера продлил контракт с АЕКом.

"Краснодару" присудили победу в матче с "Оренбургом". Встреча была отменена из-за вспышки коронавируса в "Оренбурге".

"Ювентус" продлил контракты с двумя звездными ветеранами команды.

Бывший игрок "Зенита" Андрей Аршавин оценил вероятность возобновления футбольной карьеры.

Бывший вратарь "Крыльев Советов" Сергей Рыжиков несколько лет назад мог перейти в "Барселону".

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Сердар Азмун с компанией посетил ресторан, повторно нарушив правила социальной дистанции

Сердар Азмун с компанией посетил ресторан, повторно нарушив правила социальной дистанции

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1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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