Главные новости дня: 29 июня

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 29 июня.

"Барселона" и "Ювентус" официальном оформили суперобмен. После окончания сезона Миралем Пьянич перейдет в "Барселону", а Артур Рамос станет игроком "Ювентуса".

"Барселона" готова уволить главного тренера Кике Сетьена и уже нашла ему замену.

Нападающий петербургского "Зенита" Сердар Азмун вновь нарушил правила социального дистанцирования.

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду похвастался неожиданным новым имиджем.

Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера продлил контракт с АЕКом.

"Краснодару" присудили победу в матче с "Оренбургом". Встреча была отменена из-за вспышки коронавируса в "Оренбурге".

"Ювентус" продлил контракты с двумя звездными ветеранами команды.

Бывший игрок "Зенита" Андрей Аршавин оценил вероятность возобновления футбольной карьеры.

Бывший вратарь "Крыльев Советов" Сергей Рыжиков несколько лет назад мог перейти в "Барселону".

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