Главные новости дня: 29 июня
Фото: твиттер УЕФА/Автор неизвестен
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 29 июня.
Состоялись заключительные матчи 1/8 финала чемпионата Европы. Англия победила Германию, Украина обыграла Швецию. Определились все участники 1/4 финала и все четвертьфинальные пары.
Московский "Спартак" проиграл в первом матче под руководством Руя Витории азербайджанскому клубу "Нефтчи".
"Барселона" объявила об уходе бразильского полузащитника Матеуса Фернандеса.
Франк де Бур покинул пост главного тренера сборной Нидерландов.
Нападающий "Ривер Плейт"
"Зенит" готов заменить Сергея Семака на наставника сборной Швейцарии.
Сборная Испании объявила заявку на Олимпиаду.
Туринский "Ювентус" ожидает от португальского нападающего Криштиану Роналду решения по своему будущему.
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси вошел в топ-10 лучших бомбардиров национальных сборных.
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Главные новости дня: 29 июня
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Украина одержала фантастическую победу над Швецией в 1/8 финала Евро-2020
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18