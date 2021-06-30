Главные новости дня: 29 июня

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Главные новости дня: 29 июня

Фото: твиттер УЕФА/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 29 июня.

Состоялись заключительные матчи 1/8 финала чемпионата Европы. Англия победила Германию, Украина обыграла Швецию. Определились все участники 1/4 финала и все четвертьфинальные пары.

Московский "Спартак" проиграл в первом матче под руководством Руя Витории азербайджанскому клубу "Нефтчи".

"Барселона" объявила об уходе бразильского полузащитника Матеуса Фернандеса.

Франк де Бур покинул пост главного тренера сборной Нидерландов.

Нападающий "Ривер Плейт" 

"Зенит" готов заменить Сергея Семака на наставника сборной Швейцарии.

Сборная Испании объявила заявку на Олимпиаду.

Туринский "Ювентус" ожидает от португальского нападающего Криштиану Роналду решения по своему будущему.

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси вошел в топ-10 лучших бомбардиров национальных сборных.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
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2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
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8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
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12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
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14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
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17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
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