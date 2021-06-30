Главные новости дня: 29 июня

Фото: твиттер УЕФА/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 29 июня.

Состоялись заключительные матчи 1/8 финала чемпионата Европы. Англия победила Германию, Украина обыграла Швецию. Определились все участники 1/4 финала и все четвертьфинальные пары.

Московский "Спартак" проиграл в первом матче под руководством Руя Витории азербайджанскому клубу "Нефтчи".

"Барселона" объявила об уходе бразильского полузащитника Матеуса Фернандеса.

Франк де Бур покинул пост главного тренера сборной Нидерландов.

Нападающий "Ривер Плейт" Рафаэль Сантос Борре может оказаться в московском ЦСКА.

Лионель Месси установил новый рекорд сборной Аргентины

"Зенит" готов заменить Сергея Семака на наставника сборной Швейцарии.

Сборная Испании объявила заявку на Олимпиаду.

Туринский "Ювентус" ожидает от португальского нападающего Криштиану Роналду решения по своему будущему.

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси вошел в топ-10 лучших бомбардиров национальных сборных.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru