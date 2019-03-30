Главные новости дня: 29 марта

Сегодня в мире футбола произошло много интересных событий.

В России стартовал 21-й тур чемпионата и в первом матче тульский "Арсенал" одолел "Крылья Советов".

В Примере "Атлетик" из Бильбао одержал победу над "Жироной".

ВИДЕООБЗОР МАТЧА "ЖИРОНА" - "АТЛЕТИК".

В Серии А "Кьево" в домашней игре проиграл "Кальяри".

ВИДЕООБЗОР МАТЧА "КЬЕВО" - "КАЛЬЯРИ".

В Бундеслиге "Хоффенхайм" с крупным счетом разобрался с "Байером".

Во Франции "Лион" добыл выездную победу над "Ренном".

В сети появились изображения мяча Лиги Чемпионов на следующий сезон.

"Локомотив" по условиям контракта должен выкупить Гжегожа Крыховяка из ПСЖ.

Руководство "Барселоны" проведет собрание, на котором обсудит трансфер Антуана Гризманна.

Мадридский "Реал" согласовал условия личного контракта с Адрианом Рабьо.

Жозе Моуринью летом может возглавить мюнхенскую "Баварию".

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