Главные новости дня: 29 марта

Теги арсенал тулаатлетик бильбаохоффенхаймлионгжегож крыховяк

Главные новости дня: 29 марта

Сегодня в мире футбола произошло много интересных событий.

В России стартовал 21-й тур чемпионата и в первом матче тульский "Арсенал" одолел "Крылья Советов".

В Примере "Атлетик" из Бильбао одержал победу над "Жироной".

ВИДЕООБЗОР МАТЧА "ЖИРОНА" - "АТЛЕТИК".

В Серии А "Кьево" в домашней игре проиграл "Кальяри".

ВИДЕООБЗОР МАТЧА "КЬЕВО" - "КАЛЬЯРИ".

В Бундеслиге "Хоффенхайм" с крупным счетом разобрался с "Байером".

Во Франции "Лион" добыл выездную победу над "Ренном".

В сети появились изображения мяча Лиги Чемпионов на следующий сезон.

"Локомотив" по условиям контракта должен выкупить Гжегожа Крыховяка из ПСЖ.

Руководство "Барселоны" проведет собрание, на котором обсудит трансфер Антуана Гризманна.

Мадридский "Реал" согласовал условия личного контракта с Адрианом Рабьо.

Жозе Моуринью летом может возглавить мюнхенскую "Баварию".

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 31 76
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 30 74
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 30 61
4 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 30 60
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 30 58
6 Челси Челси 30 57
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 30 44
8 Уотфорд Уотфорд 30 43
9 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 31 42
10 Лестер Сити Лестер Сити 31 41
11 Эвертон Эвертон 31 40
12 Борнмут Борнмут 31 38
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 31 35
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 30 33
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 29 33
16 Саутгемптон Саутгемптон 30 30
17 Бернли Бернли 31 30
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 30 28
19 Фулхэм Фулхэм 31 17
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 31 14
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