Главные новости дня: 29 марта
Сегодня в мире футбола произошло много интересных событий.
В России стартовал 21-й тур чемпионата и в первом матче тульский "Арсенал" одолел "Крылья Советов".
В Примере "Атлетик" из Бильбао одержал победу над "Жироной".
ВИДЕООБЗОР МАТЧА "ЖИРОНА" - "АТЛЕТИК".
В Серии А "Кьево" в домашней игре проиграл "Кальяри".
ВИДЕООБЗОР МАТЧА "КЬЕВО" - "КАЛЬЯРИ".
В Бундеслиге "Хоффенхайм" с крупным счетом разобрался с "Байером".
Во Франции "Лион" добыл выездную победу над "Ренном".
В сети появились изображения мяча Лиги Чемпионов на следующий сезон.
"Локомотив" по условиям контракта должен выкупить Гжегожа Крыховяка из ПСЖ.
Руководство "Барселоны" проведет собрание, на котором обсудит трансфер Антуана Гризманна.
Мадридский "Реал" согласовал условия личного контракта с Адрианом Рабьо.
Жозе Моуринью летом может возглавить мюнхенскую "Баварию".
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Лента новостей
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Главные новости дня: 29 марта
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1
"Жирона" - "Атлетик" - 1:2 (видеообзор матча Примеры)
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"Кьево" - "Кальяри" - 0:3 (видеообзор матча Серии А)
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"Атлетико" нашел еще одного кандидата на замену Эрнандесу
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1
Месси выбрал свой лучший гол за "Барселону"
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"Барселона" проявляет интерес к Киммиху
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"Атлетик" на выезде одолел "Жирону" (видео голов)
-
1
"Лион" минимально обыграл "Ренн"
-
"Кьево" крупно уступил "Кальяри" (видео голов)
-
1
"Хоффенхайм" разгромил "Байер"
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"Наполи" нацелился на Бареллу, которым интересуются топ-клубы АПЛ
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Сразу три игрока "Тоттенхэма" пропустят матч с "Ливерпулем"
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"Эспаньол" ответил Пике на его слова о деньгах
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"Интеру" нужны два лидера сборной Хорватии
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"Жирона" - "Атлетик": видеотрансляция матча Примеры
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1
Рэшфорд намерен отклонить предложение "Барселоны"
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"Ювентус" определился со стоимостью Пьянича
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Жиго готов сыграть впервые с сентября
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1
Дриусси: "Я совершил ошибку, выбрав РПЛ"
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Сарри прокомментировал будущее Хадсона-Одои в "Челси"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|31
|76
|2
|Манчестер Сити
|30
|74
|3
|Тоттенхэм
|30
|61
|4
|Арсенал Лондон
|30
|60
|5
|Манчестер Юнайтед
|30
|58
|6
|Челси
|30
|57
|7
|Вулверхэмптон
|30
|44
|8
|Уотфорд
|30
|43
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|31
|42
|10
|Лестер Сити
|31
|41
|11
|Эвертон
|31
|40
|12
|Борнмут
|31
|38
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|31
|35
|14
|Кристал Пэлас
|30
|33
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|29
|33
|16
|Саутгемптон
|30
|30
|17
|Бернли
|31
|30
|18
|Кардифф Сити
|30
|28
|19
|Фулхэм
|31
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|31
|14