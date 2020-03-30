Главные новости дня: 29 марта

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 29 марта.

Красивая футболистка ЦСКА Ксения Коваленко рассказала о своей личной жизни.

Полузащитник "Рубина" Дмитрий Тарасов подарил люксовый автомобиль своей жене.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский раскритиковал президента Беларуси Александра Лукашенко из-за отношения к коронавирусу.

Вратарь "Ювентуса" Войцех Щесны рассказал, как Криштиану Роналду извинялся перед командой.

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду был замечен при нарушении правил карантина.

Блогер Василий Уткин начал новый конфликт с Тиной Канделаки.

Скаут Эрик Олхатс рассказал о проблемах Антуана Гризманна в "Барселоне".

Бывший нападающий "Милана" Антонио Кассано сравнил Лионеля Месси и Диего Марадону.

Стало известно, в какой форме "Реал" будет играть в следующем сезоне.

Полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутиньо готов перейти в "Тоттенхэм".

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