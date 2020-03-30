Главные новости дня: 29 марта

Теги василий уткинкриштиану роналдуантуан гризманнлионель месси

Главные новости дня: 29 марта

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 29 марта.

Красивая футболистка ЦСКА Ксения Коваленко рассказала о своей личной жизни.

Полузащитник "Рубина" Дмитрий Тарасов подарил люксовый автомобиль своей жене.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский раскритиковал президента Беларуси Александра Лукашенко из-за отношения к коронавирусу.

Вратарь "Ювентуса" Войцех Щесны рассказал, как Криштиану Роналду извинялся перед командой.

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду был замечен при нарушении правил карантина.

Блогер Василий Уткин начал новый конфликт с Тиной Канделаки.

Скаут Эрик Олхатс рассказал о проблемах Антуана Гризманна в "Барселоне".

Бывший нападающий "Милана" Антонио Кассано сравнил Лионеля Месси и Диего Марадону.

Стало известно, в какой форме "Реал" будет играть в следующем сезоне.

Полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутиньо готов перейти в "Тоттенхэм".

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
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Тарасов рассказал, сколько времени он копил на Porshe для жены

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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