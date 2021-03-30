Главные новости дня: 29 марта

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Главные новости дня: 29 мартаФото: Твиттер @aguerosergiokun
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 29 марта.

Сборная Италии побила собственный рекорд 47-летней давности.

"Ливерпуль" близок к трансферу защитника "РБ Лейпциг".

Определились все участники футбольного турнира на Олимпиаде-2021.

Буффон решил уйти из "Ювентуса".

Левандовски пропустит матч с Англией из-за травмы.

"Спартак" нацелился на одного из лидеров сборной Турции.

Мбаппе отказался от участия в Олимпийских играх.

СМИ: "Роналду озвучит решение по своему будущему до мая".

"Барселона" предложила Вейналдуму контракт.

Стало известно, когда ЦСКА заявит Олича.

Роналду останется капитаном сборной Португалии.

У Кокорина травма оказалась серьезнее, чем думали.

Официально: Агуэро покинет "Манчестер Сити". Клуб установит статую в его честь.

После победы сборной Египта фанаты окружили Салаха. Один хотел поцеловать футболиста (видео).

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Агуэро хотел бы сыграть вместе с Месси за ПСЖ

Агуэро хотел бы сыграть вместе с Месси за ПСЖ

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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