Главные новости дня: 29 марта

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Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 29 марта.

Сборная Италии побила собственный рекорд 47-летней давности.

"Ливерпуль" близок к трансферу защитника "РБ Лейпциг".

Определились все участники футбольного турнира на Олимпиаде-2021.

Буффон решил уйти из "Ювентуса".

Левандовски пропустит матч с Англией из-за травмы.

"Спартак" нацелился на одного из лидеров сборной Турции.

Мбаппе отказался от участия в Олимпийских играх.

СМИ: "Роналду озвучит решение по своему будущему до мая".

"Барселона" предложила Вейналдуму контракт.

Стало известно, когда ЦСКА заявит Олича.

Роналду останется капитаном сборной Португалии.

У Кокорина травма оказалась серьезнее, чем думали.

Официально: Агуэро покинет "Манчестер Сити". Клуб установит статую в его честь.

После победы сборной Египта фанаты окружили Салаха. Один хотел поцеловать футболиста (видео).