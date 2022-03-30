Главные новости дня: 29 марта

Фото: соцсети Роналду

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 29 марта.

Определились 27 из 32 участников ЧМ-2022.

Португалия обыграла Северную Македонию и вышла на ЧМ-2022.

Польша вышла на ЧМ-2022.

В РФС назвали сборные, которые могли бы провести товарищеские матчи с Россией.

Президент "Барселоны" исключил возвращение Лионеля Месси.

РФС опубликовал рейтинг клубов, которые больше всех платят посредникам.

Стали известны запросы Эрлинга Холанда по зарплате.

"Барселона" уже закрыла два летних трансфера.

Килиан Мбаппе откажет "Барселоне". Он рассматривает только два варианта.

Итальянского футболиста арестовали по подозрению в групповом изнасиловании.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru