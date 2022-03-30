Главные новости дня: 29 марта
Фото: соцсети Роналду
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 29 марта.
Определились 27 из 32 участников ЧМ-2022.
Португалия обыграла Северную Македонию и вышла на ЧМ-2022.
Польша вышла на ЧМ-2022.
В РФС назвали сборные, которые могли бы провести товарищеские матчи с Россией.
Президент "Барселоны" исключил возвращение Лионеля Месси.
РФС опубликовал рейтинг клубов, которые больше всех платят посредникам.
Стали известны запросы Эрлинга Холанда по зарплате.
"Барселона" уже закрыла два летних трансфера.
Килиан Мбаппе откажет "Барселоне". Он рассматривает только два варианта.
Итальянского футболиста арестовали по подозрению в групповом изнасиловании.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
Лента новостей
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Главные новости дня: 29 марта
-
Определились 27 из 32 участников ЧМ-2022
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Роналду прокомментировал выход Португалии на ЧМ-2022
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Камерун добыл путевку на ЧМ-2022
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ПСЖ летом планирует две крупные сделки
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Определились еще два участника ЧМ-2022 от Африки
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Англия, Италия, Испания и Франция победили в товарищеских матчах, Нидерланды и Германия сыграли вничью
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Лапорта высказался о возможных трансферах Левандовского и Салаха
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Польша вышла на ЧМ-2022
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Португалия обыграла Северную Македонию и вышла на ЧМ-2022
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Азар перенес операцию на ноге
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"Челси" назвал стоимость Вернера
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Гана и Сенегал вышли на ЧМ-2022
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"Барселона" сделает новое предложение по трансферу Рафиньи
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Норвегия забила 9 голов Армении в товарищеском матче
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Топ-клубы поддерживают идею о том, чтобы две команды попадали в ЛЧ по рейтингу УЕФА
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"Ювентус" хочет подписать Погба, но при одном условии
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Стало известно, когда ФИФА объявит русский язык одним из официальных в организации
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Роналду: "Чемпионат Мира без Португалии невозможен"
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Эриксен помог Дании разгромить Сербию и другие результаты товарищеских матчей
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18