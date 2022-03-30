Главные новости дня: 29 марта

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Главные новости дня: 29 мартаФото: соцсети Роналду

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 29 марта.

Определились 27 из 32 участников ЧМ-2022.

Португалия обыграла Северную Македонию и вышла на ЧМ-2022.

Польша вышла на ЧМ-2022.

В РФС назвали сборные, которые могли бы провести товарищеские матчи с Россией.

Президент "Барселоны" исключил возвращение Лионеля Месси.

РФС опубликовал рейтинг клубов, которые больше всех платят посредникам.

Стали известны запросы Эрлинга Холанда по зарплате.

"Барселона" уже закрыла два летних трансфера.

Килиан Мбаппе откажет "Барселоне". Он рассматривает только два варианта.

Итальянского футболиста арестовали по подозрению в групповом изнасиловании.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Определились 27 из 32 участников ЧМ-2022

Определились 27 из 32 участников ЧМ-2022

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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