Главные новости дня: 29 мая

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Главные новости дня: 29 мая

Сегодня, 29 мая, главным событием в мире футбола стала победа "Челси" в Лиге Европы. Команда разгромила "Арсенал" со счетом 4:1.

В связи с этой победой Эмери высказался о матче.

Также Жиру и Азар прокомментировали победу "Челси". Для наставника команды Сарри этот трофей стал первым в карьере.

Игорь Денисов решил завершить карьеру.

"Спартак" ищет плеймейкера: в шорт-листе игроки "Брюгге" и "Эстерсунда".

Бердыев может вернуться в "Ростов".

"Реал" рассматривает де Лигта в качестве замены Рамосу.

Объявлены даты заявки новых игроков в РПЛ.

CAS отклонил апелляцию "Рубина" по дисквалификации в еврокубках.

"Реал" стал самым дорогим клубом мира по версии Forbes.

Ривалдо рассказал, кого не хватает "Барселоне" для победы в Лиге Чемпионов.

Глушаков хочет получить компенсацию от "Спартака" наличными, чтобы не делиться с женой.

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"Челси" взял Лигу Европы. Лучшие фотографии

"Челси" взял Лигу Европы. Лучшие фотографии

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3 Челси Челси 38 72
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 38 70
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 38 57
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11 Уотфорд Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 38 45
14 Борнмут Борнмут 38 45
15 Бернли Бернли 38 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 38 39
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 38 36
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19 Фулхэм Фулхэм 38 26
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