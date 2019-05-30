Главные новости дня: 29 мая

Сегодня, 29 мая, главным событием в мире футбола стала победа "Челси" в Лиге Европы. Команда разгромила "Арсенал" со счетом 4:1.

В связи с этой победой Эмери высказался о матче.

Также Жиру и Азар прокомментировали победу "Челси". Для наставника команды Сарри этот трофей стал первым в карьере.

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