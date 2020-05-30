Главные новости дня: 29 мая

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Главные новости дня: 29 мая

Soccernews.ru выделяет основные футбольные события от 29 мая.

"Байер" в гостях минимально обыграл "Фрайбург" в Бундеслиге.

Терри стал лучшим центральным защитником в истории АПЛ по версии Squawka.

"Црвена Звезда" в третий раз подряд оформила чемпионство Сербии.

УЕФА изменит место проведения финала Лиги Чемпионов.

Алиев провел дебютный бой в боксерском ринге.

Брендан Роджерс в марте переболел коронавирусом.

Широков: "Якин - чистый мудак. Я ему так и сказал".

"Локомотив" теряет Антона Миранчука.

Диего Косте грозит тюремное заключение за неуплату налогов.

"Ротор" может отказаться от участия в РПЛ.

Президент Ла Лиги назвал дату начала следующего сезона в Испании.

Ещё один итальянский клуб заинтересовался Азмуном.

У Жоау Мариу есть три варианта продолжения карьеры.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
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"Зальцбург" побеждает в Кубке Австрии в седьмой раз за последние девять лет

"Зальцбург" побеждает в Кубке Австрии в седьмой раз за последние девять лет

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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