Главные новости дня: 29 мая

Soccernews.ru выделяет основные футбольные события от 29 мая.

"Байер" в гостях минимально обыграл "Фрайбург" в Бундеслиге.

Терри стал лучшим центральным защитником в истории АПЛ по версии Squawka.

"Црвена Звезда" в третий раз подряд оформила чемпионство Сербии.

УЕФА изменит место проведения финала Лиги Чемпионов.

Алиев провел дебютный бой в боксерском ринге.

Брендан Роджерс в марте переболел коронавирусом.

Широков: "Якин - чистый мудак. Я ему так и сказал".

"Локомотив" теряет Антона Миранчука.

Диего Косте грозит тюремное заключение за неуплату налогов.

"Ротор" может отказаться от участия в РПЛ.

Президент Ла Лиги назвал дату начала следующего сезона в Испании.

Ещё один итальянский клуб заинтересовался Азмуном.

У Жоау Мариу есть три варианта продолжения карьеры.

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