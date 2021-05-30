Главные новости дня: 29 мая
Фото: твиттер "Челси"
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 29 мая.
"Челси" - победитель Лиги Чемпионов 2020/21.
"Зенит" будет в третьей корзине при жеребьевке Лиги Чемпионов.
"Челси" и "Вильярреал" разыграют Суперкубок УЕФА.
Экс-тренер "Зенита" Лучано Спаллетти возглавил "Наполи".
"Лион" назвал имя нового главного тренера.
"Брентфорд" впервые в истории вышел в АПЛ.
"Кельн" сохранил прописку в Бундеслиге.
Леонид Слуцкий отказался возвращаться в ЦСКА.
Защитник "Зенита" рискует не сыграть на Евро-2020.
Криштиану Роналду определился с приоритетным вариантом продолжения карьеры.
СМИ узнали, почему Массимилиано Аллегри не стал тренером "Реала".
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Главные новости дня: 29 мая
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"Зенит" будет в третьей корзине при жеребьевке Лиги Чемпионов
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"Челси" - победитель Лиги Чемпионов 2020/21
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Агент игрока сборной Гондураса подтвердил интерес со стороны "Локомотива" и "Спартака"
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Алаба объяснил, почему выбрал "Реал"
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Де Лигт исключил переход в "Барселону"
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18