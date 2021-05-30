Главные новости дня: 29 мая

Фото: твиттер "Челси"

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 29 мая.

"Челси" - победитель Лиги Чемпионов 2020/21.

"Зенит" будет в третьей корзине при жеребьевке Лиги Чемпионов.

"Челси" и "Вильярреал" разыграют Суперкубок УЕФА.

Экс-тренер "Зенита" Лучано Спаллетти возглавил "Наполи".

"Лион" назвал имя нового главного тренера.

"Брентфорд" впервые в истории вышел в АПЛ.

"Кельн" сохранил прописку в Бундеслиге.

Леонид Слуцкий отказался возвращаться в ЦСКА.

Защитник "Зенита" рискует не сыграть на Евро-2020.

Криштиану Роналду определился с приоритетным вариантом продолжения карьеры.

СМИ узнали, почему Массимилиано Аллегри не стал тренером "Реала".

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