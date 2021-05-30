Главные новости дня: 29 мая

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Главные новости дня: 29 маяФото: твиттер "Челси"

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 29 мая.

"Челси" - победитель Лиги Чемпионов 2020/21.

"Зенит" будет в третьей корзине при жеребьевке Лиги Чемпионов.

"Челси" и "Вильярреал" разыграют Суперкубок УЕФА.

Экс-тренер "Зенита" Лучано Спаллетти возглавил "Наполи".

"Лион" назвал имя нового главного тренера.

"Брентфорд" впервые в истории вышел в АПЛ.

"Кельн" сохранил прописку в Бундеслиге.

Леонид Слуцкий отказался возвращаться в ЦСКА.

Защитник "Зенита" рискует не сыграть на Евро-2020.

Криштиану Роналду определился с приоритетным вариантом продолжения карьеры.

СМИ узнали, почему Массимилиано Аллегри не стал тренером "Реала".

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"Зенит" будет в третьей корзине при жеребьевке Лиги Чемпионов

"Зенит" будет в третьей корзине при жеребьевке Лиги Чемпионов

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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