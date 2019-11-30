Главные новости дня: 29 ноября

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Главные новости дня: 29 ноября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 29 ноября.

"Арсенал" уволил главного тренера команды Унаи Эмери.

Леонид Слуцкий подал в отставку с поста тренера "Витесса". Однако клуб пока не принял решения о будущем российского специалиста.

РПЛ могут расширить до 24 клубов.

В этом сезоне Россия идет на 17-м месте в таблице коэффициентов УЕФА.

"Сочи" потерял 10 игроков из-за эпидемии ангины.

Роберт Левандовски признан лучшим игроком недели в Лиге Чемпионов.

Бруну Фернандеш - лучший игрок недели в Лиге Европы.

Цыганков, Бруну Фернандеш и Абубакар попали в команду недели Лиги Европы.

Пятов, Рамос и Кейн попали в символическую сборную квалификации Евро-2020.

"Барселона" сегодня празднует свое 120-летие.

Клопп и Гвардиола включены в Зал славы тренеров Англии.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Слуцкий подал в отставку с поста тренера "Витесса"

Слуцкий подал в отставку с поста тренера "Витесса"

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Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 13 37
2 Лестер Сити Лестер Сити 13 29
3 Манчестер Сити Манчестер Сити 13 28
4 Челси Челси 13 26
5 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 13 19
6 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 13 18
7 Бернли Бернли 13 18
8 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 13 18
9 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 13 17
10 Тоттенхэм Тоттенхэм 13 17
11 Борнмут Борнмут 13 16
12 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 13 15
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 13 15
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 13 15
15 Астон Вилла Астон Вилла 13 14
16 Эвертон Эвертон 13 14
17 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 13 13
18 Норвич Сити Норвич Сити 13 10
19 Саутгемптон Саутгемптон 13 9
20 Уотфорд Уотфорд 13 8
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