Главные новости дня: 29 ноября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 29 ноября.

"Арсенал" уволил главного тренера команды Унаи Эмери.

Леонид Слуцкий подал в отставку с поста тренера "Витесса". Однако клуб пока не принял решения о будущем российского специалиста.

РПЛ могут расширить до 24 клубов.

В этом сезоне Россия идет на 17-м месте в таблице коэффициентов УЕФА.

"Сочи" потерял 10 игроков из-за эпидемии ангины.

Роберт Левандовски признан лучшим игроком недели в Лиге Чемпионов.

Бруну Фернандеш - лучший игрок недели в Лиге Европы.

Цыганков, Бруну Фернандеш и Абубакар попали в команду недели Лиги Европы.

Пятов, Рамос и Кейн попали в символическую сборную квалификации Евро-2020.

"Барселона" сегодня празднует свое 120-летие.

Клопп и Гвардиола включены в Зал славы тренеров Англии.

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