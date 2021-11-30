Главные новости дня: 29 ноября
Фото: инстаграм Фабрицио Романо
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 29 ноября.
Победы "Зенита" и "Динамо", поражение "Локомотива" и спасение "Спартака": все результаты 16-го тура РПЛ.
Лионель Месси - обладатель "Золотого мяча".
"Челси" - лучший клуб 2021 года.
Доннарумма получил приз имени Яшина.
Криштиану Роналду стал 6-м в голосовании за "Золотой мяч".
Роберт Левандовски получил приз лучшему нападющему 2021 года.
Педри стал лучшим молодым игроком 2021 года.
Назван лучший игрок прошлого сезона Ла Лиги.
Прошла жеребьевка клубного чемпионата мира.
Диего Симеоне признан лучшим тренером Ла Лиги прошлого сезона.
Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
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Лента новостей
-
Главные новости дня: 29 ноября
-
Стал известен отрыв Месси от Левандовского в голосовании за "Золотой мяч"
-
Месси высказался о возможном восьмом "Золотом мяче"
-
Президент "Барселоны" высказался о "Золотом мяче" Лионеля Месси
-
Победы "Зенита" и "Динамо", поражение "Локомотива" и спасение "Спартака": все результаты 16-го тура РПЛ
-
Левандовски прокомментировал итоги "Золотого мяча"
-
Месси прокомментировал получение 7-го "Золотого мяча"
-
1
Месси обратился к Левандовскому после получения "Золотого мяча"
-
1
Лионель Месси - обладатель "Золотого мяча"
-
1
"Челси" - лучший клуб 2021 года
-
Доннарумма прокомментировал получения приза лучшему вратарю года
-
Доннарумма получил приз имени Яшина
-
1
Криштиану Роналду стал 6-м в голосовании за "Золотой мяч"
-
Педри прокомментировал получение награды лучшему молодому игроку 2021 года
-
Роберт Левандовски получил приз лучшему нападющему 2021 года
-
Педри стал лучшим молодым игроком 2021 года
-
Мбаппе рассказал, сколько "Золотых мячей" хочет выиграть
-
Черчесов назвал своего кандидата на "Золотой мяч"
-
Источник: ПСЖ потерял веру в сохранение Мбаппе
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Роналду рассказал о своей главной цели в футболе
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18