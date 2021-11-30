Главные новости дня: 29 ноября

Теги лионель мессизолотой мячкриштиану роналдула лига

Главные новости дня: 29 ноябряФото: инстаграм Фабрицио Романо

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 29 ноября.

Победы "Зенита" и "Динамо", поражение "Локомотива" и спасение "Спартака": все результаты 16-го тура РПЛ.

Лионель Месси - обладатель "Золотого мяча".

"Челси" - лучший клуб 2021 года.

Доннарумма получил приз имени Яшина.

Криштиану Роналду стал 6-м в голосовании за "Золотой мяч".

Роберт Левандовски получил приз лучшему нападющему 2021 года.

Педри стал лучшим молодым игроком 2021 года.

Назван лучший игрок прошлого сезона Ла Лиги.

Прошла жеребьевка клубного чемпионата мира.

Диего Симеоне признан лучшим тренером Ла Лиги прошлого сезона.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
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Стал известен отрыв Месси от Левандовского в голосовании за "Золотой мяч"

Стал известен отрыв Месси от Левандовского в голосовании за "Золотой мяч"

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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