Главные новости дня: 29 ноября

Фото: инстаграм Фабрицио Романо

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 29 ноября.

Победы "Зенита" и "Динамо", поражение "Локомотива" и спасение "Спартака": все результаты 16-го тура РПЛ.

Лионель Месси - обладатель "Золотого мяча".

"Челси" - лучший клуб 2021 года.

Доннарумма получил приз имени Яшина.

Криштиану Роналду стал 6-м в голосовании за "Золотой мяч".

Роберт Левандовски получил приз лучшему нападющему 2021 года.

Педри стал лучшим молодым игроком 2021 года.

Назван лучший игрок прошлого сезона Ла Лиги.

Прошла жеребьевка клубного чемпионата мира.

Диего Симеоне признан лучшим тренером Ла Лиги прошлого сезона.

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