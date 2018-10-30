Главные новости дня: 29 октября

Редакция soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 29 октября.

Приступим сразу к результатам матчей национальных чемпионатов. Так, в АПЛ "Манчестер Сити" добыл минимальную победу над "Тоттенхэмом". В Серии А "Интер" в гостях разгромил "Лацио". В чемпионате России "Зенит" одолел "Крылья Советов", а "Спартак" поделил очки с "Рубином".

Также "красно-белые" готовы сделать Рауля Рианчо полноценным главным тренером. Скорее всего, это связано с отказом Леонарду Жардима, которого приглашают в сборную Катара.

В понедельник произошли перестановки на тренерском мостике "Реала". Клуб уволил Хулена Лопетеги, отказался от кандидатуры Антонио Конте и теперь выбирает между двумя специалистами.

Сменил наставника и турецкий "Фенербахче". Отправленного в отставку Филлипа Коку может сменить Арсен Венгер.

В то же время мир прощался с владельцем "Лестера", погибшим при крушении вертолёта. Вот, что творится возле стадиона "лис".

Отметился громким заявлением в этот день форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду, который, к слову, стал самым популярным человеком в инстаграме.

Ну и напоследок пара новостей из стана "Барселоны". Там руководство клуба приняло окончательное решение по будущему Усмана Дембеле, а Лионель Месси продвигает идею с возвращением Неймара.

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