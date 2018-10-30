Главные новости дня: 29 октября
Редакция soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 29 октября.
Приступим сразу к результатам матчей национальных чемпионатов. Так, в АПЛ "Манчестер Сити" добыл минимальную победу над "Тоттенхэмом". В Серии А "Интер" в гостях разгромил "Лацио". В чемпионате России "Зенит" одолел "Крылья Советов", а "Спартак" поделил очки с "Рубином".
Также "красно-белые" готовы сделать Рауля Рианчо полноценным главным тренером. Скорее всего, это связано с отказом Леонарду Жардима, которого приглашают в сборную Катара.
В понедельник произошли перестановки на тренерском мостике "Реала". Клуб уволил Хулена Лопетеги, отказался от кандидатуры Антонио Конте и теперь выбирает между двумя специалистами.
Сменил наставника и турецкий "Фенербахче". Отправленного в отставку Филлипа Коку может сменить Арсен Венгер.
В то же время мир прощался с владельцем "Лестера", погибшим при крушении вертолёта. Вот, что творится возле стадиона "лис".
Отметился громким заявлением в этот день форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду, который, к слову, стал самым популярным человеком в инстаграме.
Ну и напоследок пара новостей из стана "Барселоны". Там руководство клуба приняло окончательное решение по будущему Усмана Дембеле, а Лионель Месси продвигает идею с возвращением Неймара.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|23
|60
|2
|Манчестер Сити
|24
|56
|3
|Тоттенхэм
|24
|54
|4
|Арсенал Лондон
|24
|47
|5
|Челси
|24
|47
|6
|Манчестер Юнайтед
|24
|45
|7
|Вулверхэмптон
|24
|35
|8
|Эвертон
|24
|33
|9
|Уотфорд
|24
|33
|10
|Борнмут
|24
|33
|11
|Лестер Сити
|23
|31
|12
|Вест Хэм Юнайтед
|24
|31
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|24
|26
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|24
|24
|15
|Кристал Пэлас
|24
|23
|16
|Саутгемптон
|24
|23
|17
|Бернли
|24
|23
|18
|Кардифф Сити
|24
|19
|19
|Фулхэм
|24
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|24
|11