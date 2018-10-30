Главные новости дня: 29 октября

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Главные новости дня: 29 октября

Редакция soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 29 октября.

Приступим сразу к результатам матчей национальных чемпионатов. Так, в АПЛ "Манчестер Сити" добыл минимальную победу над "Тоттенхэмом". В Серии А "Интер" в гостях разгромил "Лацио". В чемпионате России "Зенит" одолел "Крылья Советов", а "Спартак" поделил очки с "Рубином".

Также "красно-белые" готовы сделать Рауля Рианчо полноценным главным тренером. Скорее всего, это связано с отказом Леонарду Жардима, которого приглашают в сборную Катара.

В понедельник произошли перестановки на тренерском мостике "Реала". Клуб уволил Хулена Лопетеги, отказался от кандидатуры Антонио Конте и теперь выбирает между двумя специалистами.

Сменил наставника и турецкий "Фенербахче". Отправленного в отставку Филлипа Коку может сменить Арсен Венгер.

В то же время мир прощался с владельцем "Лестера", погибшим при крушении вертолёта. Вот, что творится возле стадиона "лис".

Отметился громким заявлением в этот день форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду, который, к слову, стал самым популярным человеком в инстаграме.

Ну и напоследок пара новостей из стана "Барселоны". Там руководство клуба приняло окончательное решение по будущему Усмана Дембеле, а Лионель Месси продвигает идею с возвращением Неймара.

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Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 23 60
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 24 56
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 24 54
4 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 24 47
5 Челси Челси 24 47
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 24 45
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 24 35
8 Эвертон Эвертон 24 33
9 Уотфорд Уотфорд 24 33
10 Борнмут Борнмут 24 33
11 Лестер Сити Лестер Сити 23 31
12 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 24 31
13 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 24 26
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 24 24
15 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 24 23
16 Саутгемптон Саутгемптон 24 23
17 Бернли Бернли 24 23
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 24 19
19 Фулхэм Фулхэм 24 17
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 24 11
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