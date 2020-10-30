Главные новости дня: 29 октября

Теги цска москваартём дзюбасергей семакборуссия дортмундроман еременко

Главные новости дня: 29 октября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 29 октября.

ЦСКА сыграл вничью с загребским "Динамо". Со всеми результатами 2-го тура Лиги Европы можно ознакомиться тут.

УЕФА назвал номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге Чемпионов.

Советник Кадырова принимал участие в избиении арбитра Головко.

Стало известно, когда пройдут выборы нового президента "Барселоны".

Роман Еременко сможет сыграть со "Спартаком". Красная карточка хавбека отменена.

Маурицио Сарри покинул "Ювентус".

"Боруссия" намерена подать жалобу на "Зенит".

Состав "Спартака" попал в десятку самых молодых среди 20 лучших лиг Европы.

"Реал" готов отдать "Ювентусу" двух игроков в обмен на Пауло Дибалу.

Артем Дзюба надеется на увольнение Сергея Семака из "Зенита".

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Лига Европы: все результаты 29 октября

Лига Европы: все результаты 29 октября

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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