Главные новости дня: 29 октября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 29 октября.

ЦСКА сыграл вничью с загребским "Динамо". Со всеми результатами 2-го тура Лиги Европы можно ознакомиться тут.

УЕФА назвал номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге Чемпионов.

Советник Кадырова принимал участие в избиении арбитра Головко.

Стало известно, когда пройдут выборы нового президента "Барселоны".

Роман Еременко сможет сыграть со "Спартаком". Красная карточка хавбека отменена.

Маурицио Сарри покинул "Ювентус".

"Боруссия" намерена подать жалобу на "Зенит".

Состав "Спартака" попал в десятку самых молодых среди 20 лучших лиг Европы.

"Реал" готов отдать "Ювентусу" двух игроков в обмен на Пауло Дибалу.

Артем Дзюба надеется на увольнение Сергея Семака из "Зенита".

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