Главные новости дня: 29 октября
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 29 октября.
ЦСКА сыграл вничью с загребским "Динамо". Со всеми результатами 2-го тура Лиги Европы можно ознакомиться тут.
УЕФА назвал номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге Чемпионов.
Советник Кадырова принимал участие в избиении арбитра Головко.
Стало известно, когда пройдут выборы нового президента "Барселоны".
Роман Еременко сможет сыграть со "Спартаком". Красная карточка хавбека отменена.
Маурицио Сарри покинул "Ювентус".
"Боруссия" намерена подать жалобу на "Зенит".
Состав "Спартака" попал в десятку самых молодых среди 20 лучших лиг Европы.
"Реал" готов отдать "Ювентусу" двух игроков в обмен на Пауло Дибалу.
Артем Дзюба надеется на увольнение Сергея Семака из "Зенита".
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
Лента новостей
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Главные новости дня: 29 октября
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Лига Европы: все результаты 29 октября
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Кикнадзе, Газизов, Галицкий, Дюков и Уткин попали в топ-100 менеджеров российского спорта
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Братья Миранчуки - единственные российские футболисты, забившие в первых двух турах еврокубков
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"Арсенал", "Бенфика", "Наполи" и "Рейнджерс" одержали победы в Лиге Европы
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"Барселона" теряет Араухо
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Гончаренко прокомментировал ничью с загребским "Динамо"
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Лукаку рискует пропустить матч с "Реалом"
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Тер Штеген вернулся в общую группу "Барселоны"
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Российские клубы не одержали ни одной победы в восьми играх текущего еврокубкового сезона
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Тедеско не поступали предложения из Германии
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Бензема уладил конфликт с Винисиусом
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Лига Европы: "Милан" разгромил пражскую "Спарту", "Тоттенхэм" проиграл "Антверпену" и другие результаты 2-го тура
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ЦСКА сыграл вничью с загребским "Динамо" в Лиге Европы
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Месси обошел Герда Мюллера по числу голов за карьеру
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"Боруссия" намерена подать жалобу на "Зенит"
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Фанаты ЦСКА перед матчем с загребским "Динамо" вывесили баннер с отсылкой к The Beatles
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Тедеско недоволен отменой удаления Еременко
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Советник Кадырова принимал участие в избиении арбитра Головко
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СМИ: Неймар выбыл на три недели
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18