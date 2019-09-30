Главные новости дня: 29 сентября

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Главные новости дня: 29 сентября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 29 сентября.

В матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги "Спартак" проиграл "Оренбургу". После матча руководство "Спартака" объявило об отставке Олега Кононова с поста главного тренера команды.

В другом матче чемпионата России ЦСКА разгромил "Урал" и вышел на 1-е место в турнирной таблице РПЛ. В еще одном матче "Краснодар" победил тульский "Арсенал".

В итальянской Серии А "Милан" уступил "Фиорентине", проиграв в третьем матче подряд.

"Лестер" разгромил "Ньюкасл" в матче английской Премьер-лиги и вышел на 3-е место, позади "Ливерпуля" и "Манчестер Сити".

"Тоттенхэм" может переманить главного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта.

СМИ назвали сроки восстановления французского защитника "Спартака" Самюэля Жиго.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко может возглавить "Милан".

Капитану "Реала" Серхио Рамосу грозит 4-матчевая дисквалификация.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
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"Спартак" определил две кандидатуры на пост нового главного тренера

"Спартак" определил две кандидатуры на пост нового главного тренера

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 7 21
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 7 16
3 Лестер Сити Лестер Сити 7 14
4 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 7 12
5 Тоттенхэм Тоттенхэм 7 11
6 Челси Челси 7 11
7 Борнмут Борнмут 7 11
8 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 6 11
9 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 7 11
10 Бернли Бернли 7 9
11 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 6 8
12 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 7 8
13 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 7 7
14 Саутгемптон Саутгемптон 7 7
15 Эвертон Эвертон 7 7
16 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 7 6
17 Норвич Сити Норвич Сити 7 6
18 Астон Вилла Астон Вилла 7 5
19 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 7 5
20 Уотфорд Уотфорд 7 2
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