Главные новости дня: 29 сентября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 29 сентября.

В матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги "Спартак" проиграл "Оренбургу". После матча руководство "Спартака" объявило об отставке Олега Кононова с поста главного тренера команды.

В другом матче чемпионата России ЦСКА разгромил "Урал" и вышел на 1-е место в турнирной таблице РПЛ. В еще одном матче "Краснодар" победил тульский "Арсенал".

В итальянской Серии А "Милан" уступил "Фиорентине", проиграв в третьем матче подряд.

"Лестер" разгромил "Ньюкасл" в матче английской Премьер-лиги и вышел на 3-е место, позади "Ливерпуля" и "Манчестер Сити".

"Тоттенхэм" может переманить главного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта.

СМИ назвали сроки восстановления французского защитника "Спартака" Самюэля Жиго.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко может возглавить "Милан".

Капитану "Реала" Серхио Рамосу грозит 4-матчевая дисквалификация.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru