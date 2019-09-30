Главные новости дня: 29 сентября
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 29 сентября.
В матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги "Спартак" проиграл "Оренбургу". После матча руководство "Спартака" объявило об отставке Олега Кононова с поста главного тренера команды.
В другом матче чемпионата России ЦСКА разгромил "Урал" и вышел на 1-е место в турнирной таблице РПЛ. В еще одном матче "Краснодар" победил тульский "Арсенал".
В итальянской Серии А "Милан" уступил "Фиорентине", проиграв в третьем матче подряд.
"Лестер" разгромил "Ньюкасл" в матче английской Премьер-лиги и вышел на 3-е место, позади "Ливерпуля" и "Манчестер Сити".
"Тоттенхэм" может переманить главного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта.
СМИ назвали сроки восстановления французского защитника "Спартака" Самюэля Жиго.
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко может возглавить "Милан".
Капитану "Реала" Серхио Рамосу грозит 4-матчевая дисквалификация.
Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
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Лента новостей
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Главные новости дня: 29 сентября
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3
Рамос может быть наказан длительной дисквалификацией и пропустить матч с "Барселоной"
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"Милан" может пригласить Шевченко на пост главного тренера
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Легендарный российский спортсмен сравнил отставку Кононова с праздником
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"Спартак" определил две кандидатуры на пост нового главного тренера
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"Севилья" победила "Реал Сосьедад" в матче Ла Лиги и догнала "Барселону" (видео голов)
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"Милан" потерпел третье поражение подряд, уступив "Фиорентине" (видео голов)
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Федун хочет вернуть бывшего тренера "Спартака"
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Быстрее Кононова из "Спартака" уволили только четырех тренеров
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Симеоне пришел в бешенство от поведения Рамоса
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Аргентинский топ-клуб готов пригласить Ибрагимовича
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1
"Манчестер Сити" определился с возможной заменой Гвардиоле
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Тренер "Оренбурга" высказался о возможном назначении в "Спартак"
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"Уфа" вновь предложила "Спартаку" своего тренера
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Гаттузо, скорее всего, возглавит итальянский клуб вместо "Спартака"
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Жена Боккетти - об отставке Кононова: "Эффект бумеранга"
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1
Ветеран московского "Спартака" попросил клуб вернуть Карреру
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"Герта" уничтожила "Кельн" в матче Бундеслиги
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"Краснодар" обыграл тульский "Арсенал" в матче РПЛ
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Мирзов поругался с журналистом после вопроса об отставке Кононова
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|7
|21
|2
|Манчестер Сити
|7
|16
|3
|Лестер Сити
|7
|14
|4
|Вест Хэм Юнайтед
|7
|12
|5
|Тоттенхэм
|7
|11
|6
|Челси
|7
|11
|7
|Борнмут
|7
|11
|8
|Арсенал Лондон
|6
|11
|9
|Кристал Пэлас
|7
|11
|10
|Бернли
|7
|9
|11
|Манчестер Юнайтед
|6
|8
|12
|Шеффилд Юнайтед
|7
|8
|13
|Вулверхэмптон
|7
|7
|14
|Саутгемптон
|7
|7
|15
|Эвертон
|7
|7
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|7
|6
|17
|Норвич Сити
|7
|6
|18
|Астон Вилла
|7
|5
|19
|Ньюкасл Юнайтед
|7
|5
|20
|Уотфорд
|7
|2