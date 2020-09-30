Главные новости дня: 29 сентября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 29 сентября.

Защитник "Бенфики" Рубен Диаш перешел в "Манчестер Сити".

"Манчестер Юнайтед" практически согласовал трансфер нападающего "Барселоны" Усмана Дембеле.

Сборная России определилась с местом проведения ближайших матчей.

В матче Кубка английской лиги "Тоттенхэм" победил "Челси".

Киевское "Динамо" разгромило бельгийский "Гент" и вышло в групповой этап Лиги Чемпионов.

Тульский "Арсенал" рассматривает кандидатуру бывшего главного тренера "Спартака" Олега Кононова.

"Лион" готов снизить цену на Мемфиса Депая для "Барселоны".

Рководство "Ростова" приняло предложение "Дженоа" о продаже форварда Эльдора Шомуродова.

"Спартак" получит определенную сумму от трансфера Алексея Миранчука в "Аталанту".

Руководство "Спартака" рассматривает вариант с возвращением старой эмблемы.

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