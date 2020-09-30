Главные новости дня: 29 сентября
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 29 сентября.
Защитник "Бенфики" Рубен Диаш перешел в "Манчестер Сити".
"Манчестер Юнайтед" практически согласовал трансфер нападающего "Барселоны" Усмана Дембеле.
Сборная России определилась с местом проведения ближайших матчей.
В матче Кубка английской лиги "Тоттенхэм" победил "Челси".
Киевское "Динамо" разгромило бельгийский "Гент" и вышло в групповой этап Лиги Чемпионов.
Тульский "Арсенал" рассматривает кандидатуру бывшего главного тренера "Спартака" Олега Кононова.
"Лион" готов снизить цену на Мемфиса Депая для "Барселоны".
Рководство "Ростова" приняло предложение "Дженоа" о продаже форварда Эльдора Шомуродова.
"Спартак" получит определенную сумму от трансфера Алексея Миранчука в "Аталанту".
Руководство "Спартака" рассматривает вариант с возвращением старой эмблемы.
Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
Главные новости дня: 29 сентября
-
"Фламенго" не может договориться со "Спартаком" о продлении аренды Педро Роши
-
Клуб Берлускони одержал крупную победу в Кубке Италии
-
"Динамо" ведет переговоры по трансферу защитника сборной России
-
2
На стадионе "Ростова" прошла скандальная фотосессия моделей в нижнем белье
-
1
Лионель Месси выступил с обращением к болельщикам "Барселоны"
-
Игрок "Тоттенхэма" объяснил, почему он убежал с поля во время матча с "Челси"
-
"Манчестер Сити" может продать Зинченко ради покупки одного из лидеров "Баварии"
-
"Хетафе" разгромил "Бетис" и вышел на 1-е место в Ла Лиге
-
Футболист "Тоттенхэма" убежал в туалет посреди матча с "Челси". Моуринью погнался за игроком
-
"Ференцварош" и "Олимпиакос" вышли в Лигу Чемпионов
-
"Тоттенхэм" выбил "Челси" из Кубка лиги
-
Киевское "Динамо" разгромило "Гент" и вышло в Лигу Чемпионов
-
Тренер сборной Португалии рассказал, когда Роналду завершит карьеру
-
"Манчестер Сити" объявил о трансфере Рубена Диаша
-
Лэмпард пришел в ярость из-за поступка Маркоса Алонсо
-
"Лестер" купил французского защитника за рекордную сумму
-
Усман Дембеле покинет "Барселону" из-за Кумана
-
Дортмундская "Боруссия" отклонила очередное предложение "Манчестер Юнайтед" по Санчо
-
Форвард "Барселоны" Брейтуэйт совершил трогательный поступок для фаната
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18