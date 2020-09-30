Главные новости дня: 29 сентября

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Главные новости дня: 29 сентября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 29 сентября.

Защитник "Бенфики" Рубен Диаш перешел в "Манчестер Сити".

"Манчестер Юнайтед" практически согласовал трансфер нападающего "Барселоны" Усмана Дембеле.

Сборная России определилась с местом проведения ближайших матчей.

В матче Кубка английской лиги "Тоттенхэм" победил "Челси".

Киевское "Динамо" разгромило бельгийский "Гент" и вышло в групповой этап Лиги Чемпионов.

Тульский "Арсенал" рассматривает кандидатуру бывшего главного тренера "Спартака" Олега Кононова

"Лион" готов снизить цену на Мемфиса Депая для "Барселоны".

Рководство "Ростова" приняло предложение "Дженоа" о продаже форварда Эльдора Шомуродова.

"Спартак" получит определенную сумму от трансфера Алексея Миранчука в "Аталанту".

Руководство "Спартака" рассматривает вариант с возвращением старой эмблемы.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
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"Тоттенхэм" выбил "Челси" из Кубка лиги

"Тоттенхэм" выбил "Челси" из Кубка лиги

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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