Главные новости дня: 29 января

Редакция soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 28 января.

Официально: Паредес перешёл из "Зенита" в ПСЖ.

В матче 24-го тура АПЛ "Манчестер Юнайтед" впервые не выиграл при Сульшере, а гол экс-игрока "Зенита" помог "Ньюкаслу" обыграть "Манчестер Сити".

"Монако" вылетел из Кубка французской лиги, несмотря на гол Головина.

Черышев помог "Валенсии" обыграть "Хетафе" и выйти в полуфинал Кубка Испании.

"Спартак" разгромил "Локомотив" и выиграл Кубок "Матч Премьер".

Переход Паредеса в ПСЖ: стали известны финансовые аппетиты агентов футболиста.

Президент ПСЖ сделал заявление о покупке у "Зенита" Леандро Паредеса.

Моуринью прилетит в Россию в ближайшие дни.

"Ювентус" в третий раз подписал одного и того же игрока.

Определились соперники "Зенита" на сборах в Испании.

Гол Роналду вошел в число лучших в 21-м туре Серии А.

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