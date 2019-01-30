Главные новости дня: 29 января
Редакция soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 28 января.
Официально: Паредес перешёл из "Зенита" в ПСЖ.
В матче 24-го тура АПЛ "Манчестер Юнайтед" впервые не выиграл при Сульшере, а гол экс-игрока "Зенита" помог "Ньюкаслу" обыграть "Манчестер Сити".
"Монако" вылетел из Кубка французской лиги, несмотря на гол Головина.
Черышев помог "Валенсии" обыграть "Хетафе" и выйти в полуфинал Кубка Испании.
"Спартак" разгромил "Локомотив" и выиграл Кубок "Матч Премьер".
Переход Паредеса в ПСЖ: стали известны финансовые аппетиты агентов футболиста.
Президент ПСЖ сделал заявление о покупке у "Зенита" Леандро Паредеса.
Моуринью прилетит в Россию в ближайшие дни.
"Ювентус" в третий раз подписал одного и того же игрока.
Определились соперники "Зенита" на сборах в Испании.
Гол Роналду вошел в число лучших в 21-м туре Серии А.
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Главные новости дня: 29 января
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Гол экс-игрока "Зенита" помог "Ньюкаслу" обыграть "Манчестер Сити"
-
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|23
|60
|2
|Манчестер Сити
|23
|56
|3
|Тоттенхэм
|23
|51
|4
|Челси
|23
|47
|5
|Арсенал Лондон
|24
|47
|6
|Манчестер Юнайтед
|23
|44
|7
|Вулверхэмптон
|24
|35
|8
|Эвертон
|24
|33
|9
|Уотфорд
|23
|33
|10
|Лестер Сити
|23
|31
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|24
|31
|12
|Борнмут
|23
|30
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|24
|26
|14
|Кристал Пэлас
|23
|22
|15
|Саутгемптон
|23
|22
|16
|Бернли
|23
|22
|17
|Ньюкасл Юнайтед
|23
|21
|18
|Кардифф Сити
|24
|19
|19
|Фулхэм
|24
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|24
|11