Главные новости дня: 29 января

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Главные новости дня: 29 января

Редакция soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 28 января.

Официально: Паредес перешёл из "Зенита" в ПСЖ.

В матче 24-го тура АПЛ "Манчестер Юнайтед" впервые не выиграл при Сульшере, а гол экс-игрока "Зенита" помог "Ньюкаслу" обыграть "Манчестер Сити".

"Монако" вылетел из Кубка французской лиги, несмотря на гол Головина.

Черышев помог "Валенсии" обыграть "Хетафе" и выйти в полуфинал Кубка Испании.

"Спартак" разгромил "Локомотив" и выиграл Кубок "Матч Премьер".

Переход Паредеса в ПСЖ: стали известны финансовые аппетиты агентов футболиста.

Президент ПСЖ сделал заявление о покупке у "Зенита" Леандро Паредеса.

Моуринью прилетит в Россию в ближайшие дни.

"Ювентус" в третий раз подписал одного и того же игрока.

Определились соперники "Зенита" на сборах в Испании.

Гол Роналду вошел в число лучших в 21-м туре Серии А.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 23 60
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 23 56
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 23 51
4 Челси Челси 23 47
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 24 47
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 23 44
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 24 35
8 Эвертон Эвертон 24 33
9 Уотфорд Уотфорд 23 33
10 Лестер Сити Лестер Сити 23 31
11 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 24 31
12 Борнмут Борнмут 23 30
13 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 24 26
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 23 22
15 Саутгемптон Саутгемптон 23 22
16 Бернли Бернли 23 22
17 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 23 21
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 24 19
19 Фулхэм Фулхэм 24 17
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 24 11
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