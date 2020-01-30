Главные новости дня: 29 января

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 29 января.

"Ливерпуль" в перенесенном матче АПЛ обыграл "Вест Хэм".

"Манчестер Сити" вышел в финал Кубка английской лиги, несмотря на поражение от "Манчестер Юнайтед".

"Реал" уверенно выбил "Сарагосу" из Кубка Испании.

"Интер" пробился в полуфинал Кубка Италии.

"Эпиналь" выбил "Лилль" из Кубка Франции, ПСЖ вышел в 1/4 финала.

Александр Соболев перешел в "Спартак".

"Севилья" объявила об аренде Сусо.

"Тоттенхэм" официально объявил о переходе Стивена Бергвейна.

"Арсенал" объявил о переходе испанского защитника.

"Манчестер Юнайтед" купил Бруну Фернандеша.

Жерар Пике может вернуться в сборную Испании ради Олимпиады-2020.

"Зенит" без Кокорина отправился в Испанию на второй тренировочный сбор.

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