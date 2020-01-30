Главные новости дня: 29 января

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Главные новости дня: 29 января

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 29 января.

"Ливерпуль" в перенесенном матче АПЛ обыграл "Вест Хэм".

"Манчестер Сити" вышел в финал Кубка английской лиги, несмотря на поражение от "Манчестер Юнайтед".

"Реал" уверенно выбил "Сарагосу" из Кубка Испании.

"Интер" пробился в полуфинал Кубка Италии.

"Эпиналь" выбил "Лилль" из Кубка Франции, ПСЖ вышел в 1/4 финала.

Александр Соболев перешел в "Спартак".

"Севилья" объявила об аренде Сусо.

"Тоттенхэм" официально объявил о переходе Стивена Бергвейна.

"Арсенал" объявил о переходе испанского защитника.

"Манчестер Юнайтед" купил Бруну Фернандеша.

Жерар Пике может вернуться в сборную Испании ради Олимпиады-2020.

"Зенит" без Кокорина отправился в Испанию на второй тренировочный сбор.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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"Реал" уверенно выбил "Сарагосу" из Кубка Испании

"Реал" уверенно выбил "Сарагосу" из Кубка Испании

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 24 70
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 24 51
3 Лестер Сити Лестер Сити 24 48
4 Челси Челси 24 40
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 24 34
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 24 34
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 24 34
8 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 24 33
9 Саутгемптон Саутгемптон 24 31
10 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 24 30
11 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 24 30
12 Эвертон Эвертон 24 30
13 Бернли Бернли 24 30
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 24 30
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 24 25
16 Астон Вилла Астон Вилла 24 25
17 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 24 23
18 Борнмут Борнмут 24 23
19 Уотфорд Уотфорд 24 23
20 Норвич Сити Норвич Сити 24 17
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