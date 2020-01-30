Главные новости дня: 29 января
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 29 января.
"Ливерпуль" в перенесенном матче АПЛ обыграл "Вест Хэм".
"Манчестер Сити" вышел в финал Кубка английской лиги, несмотря на поражение от "Манчестер Юнайтед".
"Реал" уверенно выбил "Сарагосу" из Кубка Испании.
"Интер" пробился в полуфинал Кубка Италии.
"Эпиналь" выбил "Лилль" из Кубка Франции, ПСЖ вышел в 1/4 финала.
Александр Соболев перешел в "Спартак".
"Севилья" объявила об аренде Сусо.
"Тоттенхэм" официально объявил о переходе Стивена Бергвейна.
"Арсенал" объявил о переходе испанского защитника.
"Манчестер Юнайтед" купил Бруну Фернандеша.
Жерар Пике может вернуться в сборную Испании ради Олимпиады-2020.
"Зенит" без Кокорина отправился в Испанию на второй тренировочный сбор.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Главные новости дня: 29 января
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"Реал" уверенно выбил "Сарагосу" из Кубка Испании
-
"Интер" пробился в полуфинал Кубка Италии
-
"Манчестер Сити" вышел в финал Кубка английской лиги, несмотря на поражение от "Манчестер Юнайтед"
-
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"Ливерпуль" в перенесенном матче АПЛ обыграл "Вест Хэм"
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Экс-игрок "Реала" и сборной Португалии завершил карьеру
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|24
|70
|2
|Манчестер Сити
|24
|51
|3
|Лестер Сити
|24
|48
|4
|Челси
|24
|40
|5
|Манчестер Юнайтед
|24
|34
|6
|Тоттенхэм
|24
|34
|7
|Вулверхэмптон
|24
|34
|8
|Шеффилд Юнайтед
|24
|33
|9
|Саутгемптон
|24
|31
|10
|Арсенал Лондон
|24
|30
|11
|Кристал Пэлас
|24
|30
|12
|Эвертон
|24
|30
|13
|Бернли
|24
|30
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|24
|30
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|24
|25
|16
|Астон Вилла
|24
|25
|17
|Вест Хэм Юнайтед
|24
|23
|18
|Борнмут
|24
|23
|19
|Уотфорд
|24
|23
|20
|Норвич Сити
|24
|17