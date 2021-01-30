Главные новости дня: 29 января

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Главные новости дня: 29 января

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 29 января.

УЕФА собирается реформировать Лигу Чемпионов.

Роналду, Месси и Левандовски - в символической сборной десятилетия по версии IFFHS.

Названа символическая сборная десятилетия в Южной Америке по версии IFFHS.

Опубликована символическая сборная десятилетия в Африке по версии IFFHS.

Определились полуфинальные пары Кубка Италии.

"Барселона" узнала соперника по 1/4 финала Кубка Испании.

Никола Влашич - лучший игрок 2020 года в РПЛ по версии футболистов лиги.

Карпин и Федотов - лучшие тренеры 2020 года в РПЛ по версии футболистов лиги.

Александр Кокорин - главное разочарование 2020 года в РПЛ по версии футболистов лиги.

"Беневенто" взял в аренду нападающего ЦСКА Адольфо Гайча.

"Вест Хэм" арендовал Джесси Лингарда у "Манчестер Юнайтед".

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"Вест Хэм" арендовал Лингарда у "Манчестер Юнайтед"

"Вест Хэм" арендовал Лингарда у "Манчестер Юнайтед"

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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