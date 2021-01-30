Главные новости дня: 29 января

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 29 января.

УЕФА собирается реформировать Лигу Чемпионов.

Роналду, Месси и Левандовски - в символической сборной десятилетия по версии IFFHS.

Названа символическая сборная десятилетия в Южной Америке по версии IFFHS.

Опубликована символическая сборная десятилетия в Африке по версии IFFHS.

Определились полуфинальные пары Кубка Италии.

"Барселона" узнала соперника по 1/4 финала Кубка Испании.

Никола Влашич - лучший игрок 2020 года в РПЛ по версии футболистов лиги.

Карпин и Федотов - лучшие тренеры 2020 года в РПЛ по версии футболистов лиги.

Александр Кокорин - главное разочарование 2020 года в РПЛ по версии футболистов лиги.

"Беневенто" взял в аренду нападающего ЦСКА Адольфо Гайча.

"Вест Хэм" арендовал Джесси Лингарда у "Манчестер Юнайтед".

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