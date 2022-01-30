Главные новости дня: 29 января

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Главные новости дня: 29 январяФото: твиттер "Спартака"

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 29 января.

Камерун стал первым полуфиналистом Кубка Африки.

Буркина Фасо обыграла Тунис и прошла в полуфинал Кубка Африки.

"Спортинг" обыграл "Бенфику" в финале Кубка португальской лиги.

Стали известны все пары 1/4 финала Евро-2022 по футзалу.

Самюэль Жиго подписал контракт с "Марселем".

"Барселона" объявила об аренде Адама Траоре.

Сердар Азмун покинет "Зенит" зимой.

"Фиорентина" не может договориться с Александром Кокориным о расторжении контракта.

Шесть футболистов отказались покидать "Реал" зимой.

Французский клуб интересуется Федором Чаловым.

Сборная Польши отказалась от приглашения Андрея Шевченко из-за Абрамовича.

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"Спортинг" обыграл "Бенфику" в финале Кубка португальской лиги

"Спортинг" обыграл "Бенфику" в финале Кубка португальской лиги

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1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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