Главные новости дня: 29 января

Фото: твиттер "Спартака"

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 29 января.

Камерун стал первым полуфиналистом Кубка Африки.

Буркина Фасо обыграла Тунис и прошла в полуфинал Кубка Африки.

"Спортинг" обыграл "Бенфику" в финале Кубка португальской лиги.

Стали известны все пары 1/4 финала Евро-2022 по футзалу.

Самюэль Жиго подписал контракт с "Марселем".

"Барселона" объявила об аренде Адама Траоре.

Сердар Азмун покинет "Зенит" зимой.

"Фиорентина" не может договориться с Александром Кокориным о расторжении контракта.

Шесть футболистов отказались покидать "Реал" зимой.

Французский клуб интересуется Федором Чаловым.

Сборная Польши отказалась от приглашения Андрея Шевченко из-за Абрамовича.

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