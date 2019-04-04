Главные новости дня: 3 апреля

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Главные новости дня: 3 апреля

Самым ярким событием сегодняшнего дня, 3 апреля, стало то, что суд продлил содержание под стражей Кокорина и Мамаева еще на полгода.

В чемпионате Испании Гедеш и Гарай помогли "Валенсии" обыграть "Реал".

ВИДЕООБЗОР МАТЧА "ВАЛЕНСИЯ" - РЕАЛ" - 2:1.

В Кубке Франции ПСЖ обыграл "Нант" и вышел в финал.

В Серии А Икарди помог "Интеру" обыграть "Дженоа"СПАЛ обыграл "Лацио", "Торино" переиграл "Сампдорию" и другие результаты 30-го тура.

"ВИДЕООБЗОР МАТЧА "РОМА" - "ФИОРЕНТИНА" - 2:2.

 ВИДЕООБЗОР МАТЧА "ДЖЕНОА" - "ИНТЕР" - 0:4.

В Англии  "Манчестер Сити", "Челси" и "Тоттенхэм" обыграли своих противников в АПЛ.

Официально: Педро Роша покинул "Спартак".

Виллаш-Боаш может продолжить карьеру в Бундеслиге.

В 2018 году "Спартак" больше других клубов РПЛ заплатил за услуги агентов.

Президент РФС прокомментировал внедрение системы VAR в российском футболе.

Ди Франческо может возглавить "Севилью".

Дебаты Зеленского и Порошенко могут пройти на стадионе, принимавшем Лигу чемпионов в 2018 году.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru

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"Рома" - "Фиорентина" - 2:2 (видеообзор матча)

"Рома" - "Фиорентина" - 2:2 (видеообзор матча)

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 32 80
2 Ливерпуль Ливерпуль 32 79
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 32 64
4 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 31 63
5 Челси Челси 32 63
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 32 61
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 32 47
8 Уотфорд Уотфорд 32 46
9 Лестер Сити Лестер Сити 32 44
10 Эвертон Эвертон 32 43
11 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 32 42
12 Борнмут Борнмут 32 38
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 32 36
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 32 35
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 31 33
16 Саутгемптон Саутгемптон 31 33
17 Бернли Бернли 32 33
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 32 28
19 Фулхэм Фулхэм 33 17
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 32 14
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