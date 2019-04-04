Главные новости дня: 3 апреля

Самым ярким событием сегодняшнего дня, 3 апреля, стало то, что суд продлил содержание под стражей Кокорина и Мамаева еще на полгода.

В чемпионате Испании Гедеш и Гарай помогли "Валенсии" обыграть "Реал".

ВИДЕООБЗОР МАТЧА "ВАЛЕНСИЯ" - РЕАЛ" - 2:1.

В Кубке Франции ПСЖ обыграл "Нант" и вышел в финал.

В Серии А Икарди помог "Интеру" обыграть "Дженоа", СПАЛ обыграл "Лацио", "Торино" переиграл "Сампдорию" и другие результаты 30-го тура.

"ВИДЕООБЗОР МАТЧА "РОМА" - "ФИОРЕНТИНА" - 2:2.

ВИДЕООБЗОР МАТЧА "ДЖЕНОА" - "ИНТЕР" - 0:4.

В Англии "Манчестер Сити", "Челси" и "Тоттенхэм" обыграли своих противников в АПЛ.

Официально: Педро Роша покинул "Спартак".

Виллаш-Боаш может продолжить карьеру в Бундеслиге.

В 2018 году "Спартак" больше других клубов РПЛ заплатил за услуги агентов.

Президент РФС прокомментировал внедрение системы VAR в российском футболе.

Ди Франческо может возглавить "Севилью".

Дебаты Зеленского и Порошенко могут пройти на стадионе, принимавшем Лигу чемпионов в 2018 году.

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