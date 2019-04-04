Главные новости дня: 3 апреля
Самым ярким событием сегодняшнего дня, 3 апреля, стало то, что суд продлил содержание под стражей Кокорина и Мамаева еще на полгода.
В чемпионате Испании Гедеш и Гарай помогли "Валенсии" обыграть "Реал".
ВИДЕООБЗОР МАТЧА "ВАЛЕНСИЯ" - РЕАЛ" - 2:1.
В Кубке Франции ПСЖ обыграл "Нант" и вышел в финал.
В Серии А Икарди помог "Интеру" обыграть "Дженоа", СПАЛ обыграл "Лацио", "Торино" переиграл "Сампдорию" и другие результаты 30-го тура.
"ВИДЕООБЗОР МАТЧА "РОМА" - "ФИОРЕНТИНА" - 2:2.
ВИДЕООБЗОР МАТЧА "ДЖЕНОА" - "ИНТЕР" - 0:4.
В Англии "Манчестер Сити", "Челси" и "Тоттенхэм" обыграли своих противников в АПЛ.
Официально: Педро Роша покинул "Спартак".
Виллаш-Боаш может продолжить карьеру в Бундеслиге.
В 2018 году "Спартак" больше других клубов РПЛ заплатил за услуги агентов.
Президент РФС прокомментировал внедрение системы VAR в российском футболе.
Ди Франческо может возглавить "Севилью".
Дебаты Зеленского и Порошенко могут пройти на стадионе, принимавшем Лигу чемпионов в 2018 году.
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"Рома" - "Фиорентина" - 2:2, СПАЛ - "Лацио" - 1:0 (видео голов матчей 30-го тура чемпионата Италии)
-
СПАЛ обыграл "Лацио", "Торино" переиграл "Сампдорию" и другие результаты 30-го тура Серии А
-
Икарди помог "Интеру" обыграть "Дженоа" (видео голов)
-
ПСЖ обыграл "Нант" и вышел в финал Кубка Франции
-
"Манчестер Сити", "Челси" и "Тоттенхэм" обыграли своих противников в АПЛ
Лента новостей
-
Главные новости дня: 3 апреля
-
"Валенсия" - "Реал" - 2:1 (видеообзор матча)
-
"Вердер" обыграл "Шальке" и пробился в полуфинал Кубка Германии
-
"Рома" - "Фиорентина" - 2:2 (видеообзор матча)
-
Бонуччи прокомментировал свое заявление в адрес одноклубника Мойзе Кина
-
"Дженоа" - "Интер" - 0:4 (видеообзор матча)
-
Гедеш и Гарай помогли "Валенсии" обыграть "Реал" (видео голов)
-
"Рома" - "Фиорентина" - 2:2, СПАЛ - "Лацио" - 1:0 (видео голов матчей 30-го тура чемпионата Италии)
-
СПАЛ обыграл "Лацио", "Торино" переиграл "Сампдорию" и другие результаты 30-го тура Серии А
-
Икарди помог "Интеру" обыграть "Дженоа" (видео голов)
-
ПСЖ обыграл "Нант" и вышел в финал Кубка Франции
-
"Манчестер Сити", "Челси" и "Тоттенхэм" обыграли своих противников в АПЛ
-
"Эйбар" обыграл "Райо Вальекано", а "Уэска" и "Сельта" закончили результативной ничьей
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Икарди забил впервые с февраля в матче с "Дженоа"
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Хадсон-Одои впервые вышел в стартовом составе "Челси" в матче АПЛ
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Экс-игрок "Барселоны": "Месси для меня лучший футболист в истории"
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"Атлетик" переиграл "Леванте" в матче 30-го тура Примеры
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"Зенит" может продлить контракт с сидящим в СИЗО Кокориным
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СМИ: "Кокорин и Мамаев не получат реальные сроки"
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"Наполи" проиграл аутсайдеру Серии А
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|32
|80
|2
|Ливерпуль
|32
|79
|3
|Тоттенхэм
|32
|64
|4
|Арсенал Лондон
|31
|63
|5
|Челси
|32
|63
|6
|Манчестер Юнайтед
|32
|61
|7
|Вулверхэмптон
|32
|47
|8
|Уотфорд
|32
|46
|9
|Лестер Сити
|32
|44
|10
|Эвертон
|32
|43
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|32
|42
|12
|Борнмут
|32
|38
|13
|Кристал Пэлас
|32
|36
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|32
|35
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|31
|33
|16
|Саутгемптон
|31
|33
|17
|Бернли
|32
|33
|18
|Кардифф Сити
|32
|28
|19
|Фулхэм
|33
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|32
|14