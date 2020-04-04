Главные новости дня: 3 апреля

Теги коронавирусфедор смоловсельта вигорплапл

Главные новости дня: 3 апреля

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 3 апреля.

"Спартак" хочет выкупить Соболева у "Крыльев Советов".

АПЛ потеряет 1,5 миллиарда долларов, если не доиграет сезон.

Кокорин рассказал, когда истекает срок его аренды в "Сочи".

Серия А, скорее всего, не возобновится в мае.

Алексей Миранчук проведет тренировки в рамках домашнего проекта Adidas.

Смолов дал прогноз на развитие эпидемиологической ситуации в России.

Официально: футболисты и персонал "Рубина" согласились на урезание зарплаты в два раза.

В Бундеслиге снизили минимальный возраст для участия в матчах.

Прядкин подвёл итоги совещания клубов РПЛ.

Назван самый пессимистичный сценарий возобновления сезона РПЛ.

Болельщики "Спартака" выбрали лучшего игрока команды в марте.

Заразившийся коронавирусом экс-вратарь "Барселоны" идёт на поправку.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Широков назвал лучшего футболиста РПЛ

Широков назвал лучшего футболиста РПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов