Главные новости дня: 3 апреля

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 3 апреля.

"Спартак" хочет выкупить Соболева у "Крыльев Советов".

АПЛ потеряет 1,5 миллиарда долларов, если не доиграет сезон.

Кокорин рассказал, когда истекает срок его аренды в "Сочи".

Серия А, скорее всего, не возобновится в мае.

Алексей Миранчук проведет тренировки в рамках домашнего проекта Adidas.

Смолов дал прогноз на развитие эпидемиологической ситуации в России.

Официально: футболисты и персонал "Рубина" согласились на урезание зарплаты в два раза.

В Бундеслиге снизили минимальный возраст для участия в матчах.

Прядкин подвёл итоги совещания клубов РПЛ.

Назван самый пессимистичный сценарий возобновления сезона РПЛ.

Болельщики "Спартака" выбрали лучшего игрока команды в марте.

Заразившийся коронавирусом экс-вратарь "Барселоны" идёт на поправку.

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