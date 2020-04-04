Главные новости дня: 3 апреля
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 3 апреля.
"Спартак" хочет выкупить Соболева у "Крыльев Советов".
АПЛ потеряет 1,5 миллиарда долларов, если не доиграет сезон.
Кокорин рассказал, когда истекает срок его аренды в "Сочи".
Серия А, скорее всего, не возобновится в мае.
Алексей Миранчук проведет тренировки в рамках домашнего проекта Adidas.
Смолов дал прогноз на развитие эпидемиологической ситуации в России.
Официально: футболисты и персонал "Рубина" согласились на урезание зарплаты в два раза.
В Бундеслиге снизили минимальный возраст для участия в матчах.
Прядкин подвёл итоги совещания клубов РПЛ.
Назван самый пессимистичный сценарий возобновления сезона РПЛ.
Болельщики "Спартака" выбрали лучшего игрока команды в марте.
Заразившийся коронавирусом экс-вратарь "Барселоны" идёт на поправку.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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АПЛ потеряет 1,5 миллиарда долларов, если не доиграет сезон
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Рубашко заявил, что "Сочи" выступает за продолжение чемпионата
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Кокорин рассказал, когда истекает срок его аренды в "Сочи"
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Медведев: "Пока сохраняется шанс доиграть сезон, мы должны надеяться именно это"
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Дзюба рассказал, как проводит время на карантине
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Серия А, скорее всего, не возобновится в мае
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Алексей Миранчук проведет тренировки в рамках домашнего проекта Adidas
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Смолов: "Слуцкий звал меня в "Рубин"
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Минское "Динамо" переиграло "Торпедо-БелАЗ" в матче чемпионата Беларуси
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18