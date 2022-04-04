Главные новости дня: 3 апреля

Фото: твиттер "Ювентуса"/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 3 апреля.

В Российской Премьер-Лиге "Динамо" победило "Краснодар", ЦСКА едва не проиграл "Уралу", "Зенит" не выиграл у "Сочи". Результаты 23-го тура РПЛ.

В чемпионате Англии "Тоттенхэм" разнес "Ньюкасл".

В чемпионате Испании "Барселона" одержала трудную победу над "Севильей".

Результаты 28-го тура чемпионата Германии.

В чемпионате Италии "Ювентус" проиграл "Интеру", "Наполи" победил "Аталанту".

В чемпионате Франции ПСЖ разгромил "Лорьян". Результаты 30-го тура Лиги 1.

"Барселона" не будет покупать форварда "Ливерпуля" Мохамеда Салаха.

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