Главные новости дня: 3 апреля

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Главные новости дня: 3 апреля

Фото: твиттер "Ювентуса"/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 3 апреля.

В Российской Премьер-Лиге "Динамо" победило "Краснодар", ЦСКА едва не проиграл "Уралу", "Зенит" не выиграл у "Сочи". Результаты 23-го тура РПЛ.

В чемпионате Англии "Тоттенхэм" разнес "Ньюкасл".

В чемпионате Испании "Барселона" одержала трудную победу над "Севильей".

Результаты 28-го тура чемпионата Германии.

В чемпионате Италии "Ювентус" проиграл "Интеру", "Наполи" победил "Аталанту".

В чемпионате Франции ПСЖ разгромил "Лорьян". Результаты 30-го тура Лиги 1.

"Барселона" не будет покупать форварда "Ливерпуля" Мохамеда Салаха.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
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Феерия ПСЖ, успехи "Монако" и "Марселя": результаты 30-го тура Лиги 1

Феерия ПСЖ, успехи "Монако" и "Марселя": результаты 30-го тура Лиги 1

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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