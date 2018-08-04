Главные новости дня: 3 августа

Редакция soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 3 августа. В этот день состоялся стартовый матч второго тура чемпионата России - московское "Динамо" принимало "Рубин". Команды обменялись голами, но сильнейшего не выявили - 1:1.

Отчёт о матче "Динамо" - "Рубин"

Видеообзор матча "Динамо" - "Рубин"

Тем временем, в соседней Украине проходило местное класико, победителем из которого вышло киевское "Динамо".

Отчёт о матче "Динамо" - "Шахтёр"

Видеообзор матча "Динамо" - "Шахтёр"

Также стоит выделить официальный дебют Фрэнка Лэмпарда в качестве главного тренера "Дерби Каунти". Стартовал легендарный англичанин с победы, хоть и добыта она была аж на пятой компенсированной минуте.

Что касается трансферных слухов, то, пожалуй, главной новостью стало решение Луки Модрича относительно своего будущего. А в России, между тем, активно обсуждают ситуацию вокруг Фёдора Смолова. Особенно после того, как "Краснодар" повесил на него ценник.

"Барселона" в пятницу пополнилась сразу двумя игроками - защитником Муссой Ваге и хавбеком Артуро Видалем. А вот Ахмед Муса уже в 25 лет отправился на заработки в Саудовскую Аравию.

Нельзя обойти вниманием и несколько сделок по продлению контракта. К примеру, "Челси" продлил сотрудничество с Педро, а "Манчестер Сити" - с Габриэлом Жезусом. Самуэль Это’О напротив расторг трудовой договор с "Коньяспором".

И ещё две важные новости - ФИФА объявила об изменениях в определении обладателя премии The Best, а сборная Аргентины сделала неожиданный выбор в плане назначения нового главного тренера.

Не пропустите эксклюзивные материалы, опубликованные в пятницу на нашем сайте. Статью про исторический обмен между "Миланом" и "Ювентусом" Вы можете прочитать здесь, а про новичка ЦСКА Абеля Эрнандеса - здесь.

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