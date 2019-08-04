Главные новости дня: 3 августа

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Главные новости дня: 3 августа

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 3 августа.

В чемпионате России состоялись сразу 2 центральных матча тура. "Спартак" в меньшинстве устоял с "Динамо" (0:0), "Зенит" спасся в игре с "Краснодаром" (1:1).

В матче за Суперкубок Германии дортмундская "Боруссия" оказалась сильнее "Баварии" (2:0).

"Спартак" близок к покупке 21-летнего голландца за 18 миллионов евро.

"Барселона" в ближайшее время подпишет защитника "Бетиса" Хуниора Фирпо. Также каталонцы готовы отдать в аренду полузащитника Филиппе Коутиньо.

ПСЖ не удается уговорить остаться в команде бразильца Неймара. Впрочем, и без Неймара ПСЖ выиграл Суперкубок Франции, одолев "Ренн".

Полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поль Погба симулировал травму ради перехода в "Реал".

В России вновь ЧП с ОМОНом. В этот раз силовики избили фанатов "Зенита".

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
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Гол Дзюбы на 91-й минуте спас "Зенит" от поражения в матче с "Краснодаром"

Гол Дзюбы на 91-й минуте спас "Зенит" от поражения в матче с "Краснодаром"

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 34 78
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 34 76
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 34 66
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 34 58
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 34 55
6 Вольфсбург Вольфсбург 34 55
7 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 34 54
8 Вердер Бремен Вердер Бремен 34 53
9 Хоффенхайм Хоффенхайм 34 51
10 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 34 44
11 Герта Герта 34 43
12 Майнц 05 Майнц 05 34 43
13 Фрайбург Фрайбург 34 36
14 Шальке Шальке 34 33
15 Аугсбург Аугсбург 34 32
16 Штутгарт Штутгарт 34 28
17 Ганновер 96 Ганновер 96 34 21
18 ФК Нюрнберг ФК Нюрнберг 34 19
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