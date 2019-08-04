Главные новости дня: 3 августа

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 3 августа.

В чемпионате России состоялись сразу 2 центральных матча тура. "Спартак" в меньшинстве устоял с "Динамо" (0:0), "Зенит" спасся в игре с "Краснодаром" (1:1).

В матче за Суперкубок Германии дортмундская "Боруссия" оказалась сильнее "Баварии" (2:0).

"Спартак" близок к покупке 21-летнего голландца за 18 миллионов евро.

"Барселона" в ближайшее время подпишет защитника "Бетиса" Хуниора Фирпо. Также каталонцы готовы отдать в аренду полузащитника Филиппе Коутиньо.

ПСЖ не удается уговорить остаться в команде бразильца Неймара. Впрочем, и без Неймара ПСЖ выиграл Суперкубок Франции, одолев "Ренн".

Полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поль Погба симулировал травму ради перехода в "Реал".

В России вновь ЧП с ОМОНом. В этот раз силовики избили фанатов "Зенита".

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